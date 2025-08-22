Трамп написал Орбану о своей злости

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что крайне зол из-за ударов по нефтепроводу «Дружба». Об этом говорится в послании, направленном из Вашингтона в Будапешт и опубликованном политическим советником и однофамильцем венгерского премьера Балажом Орбаном.

«Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого», — написал от руки Трамп в ответ на письмо Орбана, касающееся атаки на инфраструктуру трубопровода, по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.



Фотокопию письма, полученного из Белого дома в Офис венгерского премьера, Балаж Орбан выложил в соцсетях.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Денис Саков заявили о новой приостановке поставок российской нефти по «Дружбе» в обе страны в результате удара по инфраструктуре. Сийярто уточнил, что атака на нефтепровод на российско-белорусской границе произошла уже в третий раз за короткий срок. По словам Сакова, в настоящий момент идет оценка ущерба. Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о возгорании на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе после ночной массовой атаки. Впервые объект подвергся обстрелу 13 августа, а 18 августа Венгрия сообщила о повторной приостановке поставок после второго удара.