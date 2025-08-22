Представители «Азеришыг» провели встречу с фермерами и предпринимателями в Гёйчае

В соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО «Азеришыг» организовало встречу в Гёйчае с фермерами, предпринимателями и гражданами для обеспечения их комфортной деятельности и оперативного решения возникающих проблем.
Встреча, прошедшая в Центре Гейдара Алиева, собрала около 50 предпринимателей и местных жителей. В мероприятии приняли участие директор Департамента по работе с ASAN хidmət Инам Юсифов, начальник Управления по связям с общественностью и СМИ Вагиф Мустафаев, а также начальник Центрально-Аранского регионального управления энергоснабжения и сбыта Гадир Гасанов.
Во время встречи фермерам, предпринимателям и жителям были предоставлены сведения о реконструкции и капитальном ремонте, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах страны в соответствии с поручениями президента. Было отмечено, что в разных частях страны строятся подстанции различной мощности и устанавливаются новые трансформаторы.
Также участники мероприятия были проинформированы об электронных услугах. Проведена разъяснительная беседа о предоставляемых в сервисных центрах услугах.
В ходе встречи подробно объяснили процесс подключения к новой электрической сети, порядок получения технических условий и правила оплаты. Кроме того, участникам рассказали о наиболее востребованных услугах: техническом обслуживании оборудования на балансе абонентов, регистрации жилых помещений в многоквартирных домах, действиях в случаях повреждения счетчиков, процедуре смены имени для небытовых абонентов, восстановлении смарт-карт и ошибочных платежей.
Была представлена подробная информация о всех услугах, доступных как в центрах ASAN хidmət, так и на электронных платформах. Отмечено, что созданы условия для более быстрого и удобного решения обращений граждан и предпринимателей, в том числе возможность подачи заявок в онлайн-режиме, не выходя из дома или офиса. Участники получили ответы на свои вопросы, а некоторые вопросы были решены на месте.
На встрече также подробно рассказали о курсах «Зеленый свет завтрашнему дню», организованных Учебным и инновационным центром ОАО «Азеришыг». Было отмечено, что курсы действуют на основе лицензии, выданной Министерством науки и образования. Здесь готовят специалистов с глубокими знаниями, практическими навыками и высокой профессиональной подготовкой. Участникам, успешно завершившим месячные курсы, выдаются сертификаты, признанные многими ведущими энергетическими компаниями мира.
ОАО «Азеришыг» продолжает проводить просветительские мероприятия и встречи во всех регионах страны. Выслушиваются мнения, предложения и рекомендации фермеров и предпринимателей, ведется работа по решению существующих проблем. Цель — обеспечить абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением и свести потери электроэнергии к минимуму.