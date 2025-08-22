Представители «Азеришыг» провели встречу с фермерами и предпринимателями в Гёйчае

В соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО «Азеришыг» организовало встречу в Гёйчае с фермерами, предпринимателями и гражданами для обеспечения их комфортной деятельности и оперативного решения возникающих проблем.

Встреча, прошедшая в Центре Гейдара Алиева, собрала около 50 предпринимателей и местных жителей. В мероприятии приняли участие директор Департамента по работе с ASAN хidmət Инам Юсифов, начальник Управления по связям с общественностью и СМИ Вагиф Мустафаев, а также начальник Центрально-Аранского регионального управления энергоснабжения и сбыта Гадир Гасанов.

Во время встречи фермерам, предпринимателям и жителям были предоставлены сведения о реконструкции и капитальном ремонте, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах страны в соответствии с поручениями президента. Было отмечено, что в разных частях страны строятся подстанции различной мощности и устанавливаются новые трансформаторы.

Также участники мероприятия были проинформированы об электронных услугах. Проведена разъяснительная беседа о предоставляемых в сервисных центрах услугах.