Американские F-35 в Бельгии

Власти Бельгии в рамках подготовки к участию в операциях НАТО высокой интенсивности намерены приобрести 11 истребителей F-35 у США, сообщает «Коммерсант».
Согласно документу «Стратегическое видение», разработанному при участии министра обороны Тео Франкена, страна дополнительно закупит 11 американских истребителей F-35 к уже заказанным 34 самолетам.
Бельгия также планирует приобрести противолодочный фрегат и корабль логистической поддержки. В рамках модернизации вооруженных сил войска оснастят десятками морских и воздушных беспилотников различных типов.
Эти меры входят в масштабную программу наращивания военного потенциала страны. Согласно документу, до 2035 года на оборону выделят €140 млрд, из которых €34 млрд направят на закупку новых вооружений — самолетов, кораблей и беспилотных систем.