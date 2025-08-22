USD 1.7000
Американские F-35 в Бельгии

15:57 498

Власти Бельгии в рамках подготовки к участию в операциях НАТО высокой интенсивности намерены приобрести 11 истребителей F-35 у США, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу «Стратегическое видение», разработанному при участии министра обороны Тео Франкена, страна дополнительно закупит 11 американских истребителей F-35 к уже заказанным 34 самолетам.

Бельгия также планирует приобрести противолодочный фрегат и корабль логистической поддержки. В рамках модернизации вооруженных сил войска оснастят десятками морских и воздушных беспилотников различных типов.

Эти меры входят в масштабную программу наращивания военного потенциала страны. Согласно документу, до 2035 года на оборону выделят €140 млрд, из которых €34 млрд направят на закупку новых вооружений — самолетов, кораблей и беспилотных систем.

