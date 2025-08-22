Туркменистан подарит Физули мечеть

В Физули в качестве дара Туркменистана будет построена мечеть. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

«Находясь в Физули, Гурбангулы Мяликгулыевич выступил с предложением построить в этом городе мечеть в качестве дара Туркменистана. И я с благодарностью принял это предложение. Хотя прошел всего месяц, уже готов архитектурный эскиз мечети и в ближайшее время будет заложен ее фундамент», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев также отметил, что в настоящее время на крупной швейной фабрике, созданной по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, трудится более двухсот человек. По словам главы государства, подавляющее большинство – женщины, и в результате расширения фабрики число сотрудников увеличится в несколько раз.

«Это очень большой дар братского узбекского народа Азербайджану и возрождающемуся Карабахскому региону», - подчеркнул президент Азербайджана.