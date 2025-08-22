Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока не запланирована. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News.

«Встреча не запланирована, Путин готов встретиться с Зеленским, если будет подготовлена повестка для саммита. На данный момент эта повестка не готова», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что Москва согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, предложенных американским лидером Дональдом Трампом после саммита на Аляске.

«Президент Трамп предложил несколько пунктов, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились проявить определенную гибкость», — сообщил Лавров.