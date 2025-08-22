USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским

16:10 952

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока не запланирована. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News.

«Встреча не запланирована, Путин готов встретиться с Зеленским, если будет подготовлена повестка для саммита. На данный момент эта повестка не готова», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что Москва согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, предложенных американским лидером Дональдом Трампом после саммита на Аляске.

«Президент Трамп предложил несколько пунктов, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились проявить определенную гибкость», — сообщил Лавров.

Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
16:42 289
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 953
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 3154
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 1473
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 2111
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 16:11
16:11 9076
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 4488
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 2329
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 1148
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 3553
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты…
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты… обновлено 16:48
16:48 2268
