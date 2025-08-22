В Иране убили полицейских

Неизвестные вооруженные лица в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана атаковали патрульный автомобиль полиции, сообщают иранские СМИ.
В результате нападения, произошедшего в районе Ираншехр, погибло по меньшей мере пять сотрудников полиции.
По факту проводится расследование.
10 августа в городе Сараване той же провинции также произошло вооруженное нападение на полицейских. Тогда в перестрелке были убиты трое нападавших и один сотрудник полиции, еще один правоохранитель получил ранения.
