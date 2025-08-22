USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Госкомитет о скандальном аудио с переселенцами

16:29 565

В соцсетях распространилась аудиозапись, где бывшие вынужденные переселенцы якобы требуют деньги у владельца квартиры за ее сдачу.

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, запись действительно принадлежит бывшему вынужденному переселенцу из села Мурадханлы Губадлинского района.

По данным ведомства, семья из четырех человек временно проживала в квартире в Сумгаите, принадлежащей Векилу Вердиеву Рза оглы. На квартиру имеется судебное решение о выселении бывших вынужденных переселенцев, которое было представлено в комитет.

В связи с исполнением этого решения и обращением собственника семье была предложена новая жилплощадь из фонда комитета — в поселке Билясуварского района. Однако семья отказалась от переезда.

«Таким образом, обращение владельца квартиры в соответствующие органы для исполнения судебного решения является законным», — подчеркнули в госкомитете.

В ведомстве также отметили, что на возвращенных территориях продолжаются масштабные восстановительные работы: «Бывшие вынужденные переселенцы поэтапно возвращаются на родные земли. После восстановления села Мурадханлы семья будет переселена туда в установленном порядке, а квартира в Сумгаите вернется к законному владельцу».

Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
16:42 299
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 958
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 3160
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 1477
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 2116
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 16:11
16:11 9081
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 4493
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 2333
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 1151
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 3554
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты…
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты… обновлено 16:48
16:48 2276

ЭТО ВАЖНО

Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
16:42 299
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 958
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 3160
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 1477
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 2116
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 16:11
16:11 9081
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 4493
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 2333
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 1151
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 3554
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты…
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты… обновлено 16:48
16:48 2276
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться