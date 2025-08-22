Госкомитет о скандальном аудио с переселенцами

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, запись действительно принадлежит бывшему вынужденному переселенцу из села Мурадханлы Губадлинского района.

В соцсетях распространилась аудиозапись, где бывшие вынужденные переселенцы якобы требуют деньги у владельца квартиры за ее сдачу.

По данным ведомства, семья из четырех человек временно проживала в квартире в Сумгаите, принадлежащей Векилу Вердиеву Рза оглы. На квартиру имеется судебное решение о выселении бывших вынужденных переселенцев, которое было представлено в комитет.

В связи с исполнением этого решения и обращением собственника семье была предложена новая жилплощадь из фонда комитета — в поселке Билясуварского района. Однако семья отказалась от переезда.

«Таким образом, обращение владельца квартиры в соответствующие органы для исполнения судебного решения является законным», — подчеркнули в госкомитете.

В ведомстве также отметили, что на возвращенных территориях продолжаются масштабные восстановительные работы: «Бывшие вынужденные переселенцы поэтапно возвращаются на родные земли. После восстановления села Мурадханлы семья будет переселена туда в установленном порядке, а квартира в Сумгаите вернется к законному владельцу».