USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным

16:42 303

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, однако предпочел бы, чтобы они проходили сразу в трехстороннем формате.

«Россия делает все возможное, чтобы помешать моей встрече с Путиным», — отметил Зеленский, подчеркнув необходимость привлечения международных посредников к возможному диалогу.

Президент Украины также отметил, что Турция на последней встрече предложила обеспечить безопасность в Черном море.

«Пока что рано говорить о том, как будут гарантировать безопасность для Украины все страны. Когда будет выписана вся инфраструктура, тогда будет понимание того, кто, чем и как будет заниматься», — добавил он.

Рютте в свою очередь подчеркнул, что гарантии должны иметь два уровня: сначала заключение мирного соглашения, а затем предоставление гарантий со стороны США и Европы.

Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
16:42 304
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 961
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 3163
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 1480
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 2117
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 16:11
16:11 9082
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 4493
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 2333
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 1151
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 3555
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты…
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты… обновлено 16:48
16:48 2279

ЭТО ВАЖНО

Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
16:42 304
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 961
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 3163
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 1480
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 2117
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 16:11
16:11 9082
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 4493
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 2333
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 1151
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 3555
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты…
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты… обновлено 16:48
16:48 2279
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться