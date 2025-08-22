Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, однако предпочел бы, чтобы они проходили сразу в трехстороннем формате.

«Россия делает все возможное, чтобы помешать моей встрече с Путиным», — отметил Зеленский, подчеркнув необходимость привлечения международных посредников к возможному диалогу.

Президент Украины также отметил, что Турция на последней встрече предложила обеспечить безопасность в Черном море.

«Пока что рано говорить о том, как будут гарантировать безопасность для Украины все страны. Когда будет выписана вся инфраструктура, тогда будет понимание того, кто, чем и как будет заниматься», — добавил он.

Рютте в свою очередь подчеркнул, что гарантии должны иметь два уровня: сначала заключение мирного соглашения, а затем предоставление гарантий со стороны США и Европы.