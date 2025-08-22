Шахбазов наживался на религиозных чувствах верующих

USD 1.7000
В Баку задержан человек, обманывавший паломников, направлявшихся в Кербелу. По информации пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, 43-летний житель Масаллинского района Расим Шахбазов был задержан сотрудниками полиции за мошенничество.

Расим Шахбазов

Шахбазов создал страницу в социальной сети Instagram под названием Risalət Travel, где размещал объявления об организации туров для паломничества в святыни, расположенные в Ираке. Таким образом, он обманом завладел денежными средствами множества пострадавших в различных суммах. Шахбазов не выполнял данные обещания, а затем блокировал пострадавших в социальных сетях, прекращая с ними всякую связь.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, связанной с мошенничеством с причинением значительного ущерба. Расим Шахбазов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Суд арестовал его на три месяца.  

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления личностей других потерпевших.

Граждане, пострадавшие от незаконных действий Шахбазова, могут обратиться в органы полиции, в call-центр МВД по номеру «102» или на официальные страницы министерства в социальных сетях.

