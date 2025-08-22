USD 1.7000
Азербайджан и Китай обсуждают транспортные проекты

17:10 582

22 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с президентом Китайской корпорации дорог и мостов Ван Лижун.

На встрече обсуждалась работа, проделанная в последние годы в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане, в частности, мероприятия по совершенствованию транспортной системы Баку и прилегающих районов, снижению загруженности внутри города и созданию широкой транспортной сети.

Также были затронуты вопросы возможного сотрудничества с Китайской корпорацией дорог и мостов.

Россия наградила Маиса Мамедова
Россия наградила Маиса Мамедова
18:23 147
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 18:05
18:05 10883
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
15:56 4614
НАТО не примет Украину, но увеличит украинскую армию
НАТО не примет Украину, но увеличит украинскую армию обновлено 16:59
16:59 1861
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 2360
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 5192
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 3280
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 3348
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 4835
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 3002
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 1467
