Азербайджан и Китай обсуждают транспортные проекты

22 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с президентом Китайской корпорации дорог и мостов Ван Лижун.

На встрече обсуждалась работа, проделанная в последние годы в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане, в частности, мероприятия по совершенствованию транспортной системы Баку и прилегающих районов, снижению загруженности внутри города и созданию широкой транспортной сети.

Также были затронуты вопросы возможного сотрудничества с Китайской корпорацией дорог и мостов.