Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Баку и Москва обсудили круизное судоходство на Каспии

17:26 803

Москва и Баку договорились способствовать запуску круизного судоходства на Каспийском море и развитию туризма в регионе.

Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время заседания межправительственной комиссии России и Азербайджана.

«Видим хорошие перспективы запуска круизного сообщения на Каспийском море с возможностью посещения туристами морских портов прикаспийских государств с участием пассажирских судов под российским флагом, и договорились способствовать развитию круизного судоходства и развитию туризма в регионе Каспийского моря», - сказал он.

Россия наградила Маиса Мамедова
Россия наградила Маиса Мамедова
18:23 148
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 18:05
18:05 10885
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
15:56 4614
НАТО не примет Украину, но увеличит украинскую армию
НАТО не примет Украину, но увеличит украинскую армию обновлено 16:59
16:59 1861
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 2361
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 5192
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 3281
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 3348
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 4835
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 3002
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 1467

