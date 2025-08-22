Баку и Москва обсудили круизное судоходство на Каспии

Москва и Баку договорились способствовать запуску круизного судоходства на Каспийском море и развитию туризма в регионе.
Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время заседания межправительственной комиссии России и Азербайджана.
«Видим хорошие перспективы запуска круизного сообщения на Каспийском море с возможностью посещения туристами морских портов прикаспийских государств с участием пассажирских судов под российским флагом, и договорились способствовать развитию круизного судоходства и развитию туризма в регионе Каспийского моря», - сказал он.