Израильские военные вошли на юг Сирии

Механизированный патруль израильской армии вошел на территорию провинции Дераа на юге Сирии и провел зачистку в населенном пункте Абдин на пограничной реке Ярмук, сообщило агентство SANA.

По его информации, израильские военные задержали трех человек для допроса, а затем отпустили их.

В соседней провинции Эль-Кунейтра израильские силы установили блокпосты на дорогах в поисках лиц, причастных к деятельности радикальных группировок. Военные на шести бронемашинах въехали в поселок Эль-Аджраф и провели там обыски в домах местных граждан, арестовав несколько человек.

Ранее в Париже делегации Сирии и Израиля провели консультации, в ходе которых обсуждали условия для возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. 25 июня президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил, что власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные израильские вторжения в провинции Дераа и Эль-Кунейтра.