Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Израильские военные вошли на юг Сирии

17:37

Механизированный патруль израильской армии вошел на территорию провинции Дераа на юге Сирии и провел зачистку в населенном пункте Абдин на пограничной реке Ярмук, сообщило агентство SANA.

По его информации, израильские военные задержали трех человек для допроса, а затем отпустили их.

В соседней провинции Эль-Кунейтра израильские силы установили блокпосты на дорогах в поисках лиц, причастных к деятельности радикальных группировок. Военные на шести бронемашинах въехали в поселок Эль-Аджраф и провели там обыски в домах местных граждан, арестовав несколько человек.

Ранее в Париже делегации Сирии и Израиля провели консультации, в ходе которых обсуждали условия для возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. 25 июня президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил, что власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные израильские вторжения в провинции Дераа и Эль-Кунейтра.

Россия наградила Маиса Мамедова
Россия наградила Маиса Мамедова
18:23
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
18:05
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
15:56
НАТО не примет Украину, но увеличит украинскую армию
НАТО не примет Украину, но увеличит украинскую армию
16:59
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу
09:41
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37

