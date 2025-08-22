Европа выделила Украине свыше €4 млрд

В пятницу, 22 августа, Украина получила очередной транш международной финансовой помощи на сумму свыше 4 млрд евро от Европейского союза, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Из общей суммы 3,05 млрд евро предоставлены в виде кредита по линии Ukraine Facility (четвертый транш), еще 1 млрд евро поступил в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (седьмой транш).

По данным Министерства финансов Украины, средства направят на приоритетные социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

Механизм Ukraine Facility, рассчитанный на 2024–2027 годы, предусматривает около 50 млрд евро для Украины, из которых 38,27 млрд предназначены для прямой бюджетной поддержки. С начала 2024 года Украина уже получила более 22,6 млрд евро по этой программе. В 2025 году общий объем ожидаемых поступлений составляет около 12,5 млрд евро, свыше половины из которых уже зачислены в бюджет.

В Минфине подчеркнули, что для получения нового транша Украина выполнила предусмотренные до конца первого квартала 2025 года реформы в сферах антикоррупционной политики, государственного управления, регионального развития, аграрного сектора, цифровой трансформации, экологии, управления госсобственностью и развития человеческого капитала.