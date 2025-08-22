PASHA Holding продолжает поддерживать проекты, реализуемые ABAD

USD 1.7000
PASHA Holding остается приверженным поддержке проектов, реализуемых ABAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək), включая Производственный комплекс Quba ABAD Factory в Губе и Центр керамики и прикладного искусства Sheki ABAD в Шеки.

ABAD был создан 23 сентября 2016 года при Государственном агентстве по государственным услугам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики. Цель проекта  – способствовать активному участию граждан в социально-экономическом развитии страны, поддерживать рост малых и средних предприятий, повышать уровень занятости и развивать конкурентоспособные семейные предприятия.

ABAD действует на принципах самофинансирования и через свои региональные центры реализует проекты поддержки семейного бизнеса в сфере декоративно-прикладного народного искусства и производства продуктов питания. В рамках подхода «от идеи до прилавка» ABAD помогает предпринимателям организовать продажу произведенной продукции и предоставляет доступ к производственному оборудованию, маркетинговой, брендинговой и дизайнерской поддержке, бухгалтерской и юридической помощи, логистическим услугам и специализированному обучению. Эти услуги направлены на расширение рынков сбыта и повышение эффективности производства.

При поддержке PASHA Holding ABAD реализовал свои крупнейшие проекты: Производственный комплекс Quba ABAD Factory в Губе и Центр керамики и прикладного искусства Sheki ABAD в Шеки.

Производственный комплекс Quba ABAD Factory, официально открытый 11 октября 2018 года, располагается в здании, построенном в 1956 году как «Дом культуры». После многих лет эксплуатации здание пришло в упадок. Благодаря масштабной реконструкции и установке современного оборудования комплекс теперь обслуживает членов ABAD в пяти производственных направлениях: сушка фруктов, переработка молочных продуктов, переработка мяса, кондитерские изделия и переработка фруктов и овощей.

В Шеки Центр керамики и прикладного искусства Sheki ABAD был создан для сохранения исторических традиций азербайджанской керамики, защиты нематериального культурного наследия ремесел и продвижения разнообразия азербайджанской глины на международном уровне. Центр также предлагает обучение ковроделию и другим ремеслам и проводит международные мероприятия, включая Международный симпозиум по керамике.

«В PASHA Holding мы убеждены, что поддержка малого и среднего бизнеса через такие инициативы, как ABAD, имеет решающее значение для стимулирования устойчивого экономического роста, создания долгосрочного эффекта для общества и сохранения культурного наследия», – отметил Джалал Гасымов, главный исполнительный директор PASHA Holding. На сегодняшний день ABAD поддержал 672 семейных предприятий.

