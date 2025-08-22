Россия наградила Маиса Мамедова

Заместитель спикера Законодательного собрания Новосибирской области, гендиректор Первого строительного фонда Маис Мамедов награжден медалью ордена России «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщают российские СМИ.
Награда была вручена 22 августа на торжественной церемонии, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации, где губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив вручили государственные, президентские и региональные награды 75 жителям в большом зале областного правительства.
«Для меня большая честь, когда президент вручает награду от имени народа великой России. Я считаю, что это награда для меня лично и для моей команды. Конечно, это очень волнительно. Это заслуга всех, кто помогал мне всю мою взрослую жизнь, — сказал Мамедов. - Когда я приехал сюда, в Сибирь, 39 лет назад, влюбился и остался здесь, я даже не думал, что мои заслуги будут так высоко оценены государством и президентом России».
Шимкив похвалил награжденных, особо отметив признание заслуг Мамедова: «Мне вдвойне приятно, что среди награжденных сегодня мой заместитель Маис Мамедов и мои коллеги. Вами гордится не только Новосибирская область, вами гордится вся страна».
Первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панферов назвал Мамедова «человеком слова и дела» с богатым опытом законодательной деятельности. Мамедов стал первым азербайджанцем, занявшим пост депутата Законодательного собрания Новосибирской области и его вице-спикера.
Родившийся в Азербайджане Мамедов переехал в Новосибирск в 1986 году в возрасте 21 года и позже возглавил Первый строительный фонд — консорциум из восьми компаний, охватывающий полный цикл строительных работ и считающийся одним из ведущих игроков на местном рынке.
Мамедов также активно участвует в общественной жизни, входит в попечительский совет Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета и возглавляет Региональный клуб бизнес-строителей. В 2013 году он участвовал в создании Российско-Азербайджанского дома – региональной общественной организации, деятельность которой направлена на укрепление связей между двумя странами и развитие молодежной активности.
Указом президента РФ Владимира Путина от 16 июня «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Маис Мамедов за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.