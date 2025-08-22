Россия наградила Маиса Мамедова

Награда была вручена 22 августа на торжественной церемонии, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации, где губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив вручили государственные, президентские и региональные награды 75 жителям в большом зале областного правительства.

«Для меня большая честь, когда президент вручает награду от имени народа великой России. Я считаю, что это награда для меня лично и для моей команды. Конечно, это очень волнительно. Это заслуга всех, кто помогал мне всю мою взрослую жизнь, — сказал Мамедов. - Когда я приехал сюда, в Сибирь, 39 лет назад, влюбился и остался здесь, я даже не думал, что мои заслуги будут так высоко оценены государством и президентом России».

Шимкив похвалил награжденных, особо отметив признание заслуг Мамедова: «Мне вдвойне приятно, что среди награжденных сегодня мой заместитель Маис Мамедов и мои коллеги. Вами гордится не только Новосибирская область, вами гордится вся страна».

Первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панферов назвал Мамедова «человеком слова и дела» с богатым опытом законодательной деятельности. Мамедов стал первым азербайджанцем, занявшим пост депутата Законодательного собрания Новосибирской области и его вице-спикера.

Родившийся в Азербайджане Мамедов переехал в Новосибирск в 1986 году в возрасте 21 года и позже возглавил Первый строительный фонд — консорциум из восьми компаний, охватывающий полный цикл строительных работ и считающийся одним из ведущих игроков на местном рынке.

Мамедов также активно участвует в общественной жизни, входит в попечительский совет Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета и возглавляет Региональный клуб бизнес-строителей. В 2013 году он участвовал в создании Российско-Азербайджанского дома – региональной общественной организации, деятельность которой направлена на укрепление связей между двумя странами и развитие молодежной активности.

Указом президента РФ Владимира Путина от 16 июня «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Маис Мамедов за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.