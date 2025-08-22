USD 1.7000
Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана
У Азербайджана традиционное энергетическое сотрудничество с Туркменистаном. Мы начинаем сотрудничество в этой сфере и с Узбекистаном. Наша государственная нефтяная компания SOCAR приступила к разработке нефтяного месторождения в Узбекистане, подписан соответствующий контракт.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на трехсторонней встрече высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

Глава государства выразил надежду, что «в ближайшие год-два они сообщат нам добрую весть. Мы все с нетерпением ждем новостей об открытии крупного нефтяного месторождения в Узбекистане».

Президент Алиев также отметил, что «Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию, соединяя Восток с Западом, Север с Югом. Перед нашими странами открываются новые задачи и возможности в сфере транспортно-транзитного сотрудничества… Сегодня с моим уважаемым братом Гурбангулы Мяликгулыевичем мы подробно обсудили вопросы Срединного коридора, расширения портов и железной дороги. Эти же вопросы мы обсуждали и с Шавкатом Миромоновичем на нашей последней встрече. Совместные усилия трех стран в сферах транспорта, транзита и логистики будут иметь большое значение не только для наших стран, но и для обширного региона».

