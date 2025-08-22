Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана

У Азербайджана традиционное энергетическое сотрудничество с Туркменистаном. Мы начинаем сотрудничество в этой сфере и с Узбекистаном. Наша государственная нефтяная компания SOCAR приступила к разработке нефтяного месторождения в Узбекистане, подписан соответствующий контракт.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на трехсторонней встрече высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.