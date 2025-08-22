USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»

19:09 736

Президент США Дональд Трамп не хотел бы присутствовать на встрече президентов Украины и России. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

«Посмотрим, будут ли (Владимир) Путин и (Владимир) Зеленский работать вместе. Знаете, они немного напоминают масло и уксус. Они не очень хорошо ладят между собой по очевидным причинам, но увидим», - сказал Трамп.

Потом, по словам президента США, будет видно, придется ли ему быть на встрече: «Я бы лучше не ехал. Лучше, чтобы они провели встречу и посмотрели, как они могут это сделать. Но тем временем они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо, потому что они сейчас теряют 7 тысяч человек в неделю».

Как отметил Трамп, он хочет посмотреть, «сможем ли мы это остановить»: «Я остановил семь войн. Я хотел бы сделать это. Я думал, что эта будет средней по уровню сложности. А она оказывается самой сложной».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда «для этого появится повестка».

Москва о 1 800 российских компаниях в Азербайджане
Москва о 1 800 российских компаниях в Азербайджане обновлено 17:36
17:36 12974
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
19:09 737
Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана
Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана
18:34 1861
Россия наградила Маиса Мамедова
Россия наградила Маиса Мамедова
18:23 2816
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 18:05
18:05 12185
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
15:56 5602
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 3149
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 6546
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 4452
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 4115
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 5116

ЭТО ВАЖНО

Москва о 1 800 российских компаниях в Азербайджане
Москва о 1 800 российских компаниях в Азербайджане обновлено 17:36
17:36 12974
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
19:09 737
Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана
Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана
18:34 1861
Россия наградила Маиса Мамедова
Россия наградила Маиса Мамедова
18:23 2816
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 18:05
18:05 12185
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
15:56 5602
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 3149
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 6546
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 4452
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 4115
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 5116
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться