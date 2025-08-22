Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»

«Посмотрим, будут ли (Владимир) Путин и (Владимир) Зеленский работать вместе. Знаете, они немного напоминают масло и уксус. Они не очень хорошо ладят между собой по очевидным причинам, но увидим», - сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп не хотел бы присутствовать на встрече президентов Украины и России. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Потом, по словам президента США, будет видно, придется ли ему быть на встрече: «Я бы лучше не ехал. Лучше, чтобы они провели встречу и посмотрели, как они могут это сделать. Но тем временем они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо, потому что они сейчас теряют 7 тысяч человек в неделю».

Как отметил Трамп, он хочет посмотреть, «сможем ли мы это остановить»: «Я остановил семь войн. Я хотел бы сделать это. Я думал, что эта будет средней по уровню сложности. А она оказывается самой сложной».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда «для этого появится повестка».