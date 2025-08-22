Лукашенко увидел завершение войны в Украине

В настоящее время возможность завершения конфликта в Украине близка как никогда, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной», - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая.

По его мнению, позиция России для будущего мира важнее, чем украинская: «Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте. Для Украины крайне опасно. Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще».