USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Лукашенко увидел завершение войны в Украине

19:23 654

В настоящее время возможность завершения конфликта в Украине близка как никогда, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной», - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая.

По его мнению, позиция России для будущего мира важнее, чем украинская: «Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте. Для Украины крайне опасно. Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще».

Москва о 1 800 российских компаниях в Азербайджане
Москва о 1 800 российских компаниях в Азербайджане обновлено 17:36
17:36 12978
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
19:09 739
Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана
Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана
18:34 1864
Россия наградила Маиса Мамедова
Россия наградила Маиса Мамедова
18:23 2818
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 18:05
18:05 12186
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
15:56 5603
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 3149
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 6547
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 4453
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 4116
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 5116

ЭТО ВАЖНО

Москва о 1 800 российских компаниях в Азербайджане
Москва о 1 800 российских компаниях в Азербайджане обновлено 17:36
17:36 12978
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
19:09 739
Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана
Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана
18:34 1864
Россия наградила Маиса Мамедова
Россия наградила Маиса Мамедова
18:23 2818
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 18:05
18:05 12186
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
15:56 5603
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 3149
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 6547
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 4453
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 4116
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 5116
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться