Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению

Мирная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме 8 августа при содействии президента США Дональда Трампа, имеет огромное значение для региона, охваченного геополитическим соперничеством, этнической враждой и нефте- и газопроводами. Об этом пишет американское издание Energy Intelligence.

«Мирная инициатива обещает закрепиться в регионе Соединенным Штатам, которые подписали отдельные двусторонние соглашения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затрагивающие энергетику, торговлю, искусственный интеллект и, в случае с Азербайджаном, оборону. Но этот шаг США – не просто стремление к миру и коммерческим сделкам, это геополитический гамбит на стратегическом перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока, который угрожает интересам России и Ирана и создает сопутствующие риски», - пишет американское издание.

Декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме 8 августа при содействии президента США Дональда Трампа, имеет огромное значение для региона

В публикации отмечается, что центральным элементом соглашения, заключенного при посредничестве США, является 99-летняя аренда коридора, соединяющего Азербайджан с Нахчываном. Зангезурский коридор («Маршрут Трампа для международного мира и процветания» - TRIPP) в конечном итоге может включать железнодорожные линии, коммуникационные сети, а также нефте- и газопроводы, проходящие через южную часть Армении вдоль границы с Ираном.

Energy Intelligence пишет, что окончательное мирное соглашение все еще наталкивается на многие политические препятствия, но может заложить основу для развития ключевых транспортных коридоров. TRIPP рассматривается «как часть созвездия транспортных связей и трубопроводных мечтаний, получивших название Срединный коридор, который простирается от Китая через Центральную Азию до Кавказа через Каспийское море и далее в Европу, избегая рискованных территорий России и Ирана».

Расширение и углубление коридора Каспий-Европа грозит загнать в тупик усилия России по развитию собственного международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящего от Балтийского моря до Ирана и далее, считают некоторые российские аналитики.

По мнению Роберта Секуты, поставки азербайджанской нефти и газа в Армению предоставят Еревану «альтернативу российскому монополизму» в энергоснабжении Армении

Эксперт по Турции Нигяр Гёксель из аналитического центра International Crisis Group утверждает, что планируемое участие США в проекте «Восток-Запад» не полностью исключает коридор «Север-Юг» для России и Ирана. Однако, несмотря на осторожное одобрение Кремлем предварительного мирного соглашения, достигнутого при посредничестве США, российские аналитики рассматривают TRIPP как серьезный удар по интересам и влиянию России в регионе.

«Тот факт, что это не сулит России ничего хорошего, неоспорим», но еще важнее более широкое влияние геополитических изменений на Южном Кавказе, заявил Федор Лукьянов, научный руководитель российского Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Было бы заблуждением полагать, что это не окажет никакого влияния на Северный Кавказ», - добавил он.

Роберт Секута, бывший посол США в Азербайджане, заявил, что в конечном итоге поставки азербайджанской нефти и газа в Армению предоставят Еревану «альтернативу российскому монополизму» в энергоснабжении Армении. Но что действительно «преобразит регион», так это долгожданный Транскаспийский трубопровод, который доставит туркменский газ в Европу через Азербайджан.

Эксперт по Турции Нигяр Гёксель считает, что российские аналитики рассматривают TRIPP как серьезный удар по интересам и влиянию России в регионе

«Энергетические последствия будут зависеть не столько от самого Азербайджана, сколько от того, что можно сделать дальше на восток», — сказал Секута, добавив, что этот шаг Трампа — заметный в активизации участия США в тесно переплетенных регионах Южного Кавказа и Центральной Азии.

В статье также упоминаются заявления Тегерана о том, что Иран не допустит «Маршрута Трампа». Мехмет Огутчу, бывший турецкий дипломат и глава Лондонского энергетического клуба, считает, что участие США в этом коридоре может удержать Россию и Иран от прямой агрессии: «Но оно также превратит коридор в цель в стратегиях гибридной войны как Москвы, так и Тегерана».

