Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Уровень Каспия может понизиться на 25 см

утверждают в России
20:12 1035

Уровень воды в Каспийском море может снизиться до конца 2025 года на 25 см из-за недостатка осадков в макрорегионе, обмеление будет самым сильным за последние пять лет, заявил на X Каспийском медиафоруме заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Сергей Шипулин.

«За последние 30 лет наибольшая высота Каспийского моря была отмечена в 1994 году, а с той поры уровень падал, наибольшее падение случилось за последние 5 лет, после 2020 года. …За последние 5 лет очень небольшое количество воды поступало в море, а в этом году оно будет меньше, чем в любой предшествующий год за последние пять лет. …Мы предполагаем, что в ближайший год, за 2025-й, уровень Каспийского моря упадет еще на 25 см плюс-минус 5 см. А если подобные тенденции с осадками продолжатся, то не исключаем, что к 2030 году уровень моря просядет на 1 м», - цитирует ТАСС Шипулина.

Он добавил, что наиболее мелководной сейчас является северная часть Каспийского моря, наиболее полноводной - южная часть в районе Ирана. В некоторых местах за последние 30 лет суша выступила на участках до 50 км.

