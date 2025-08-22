USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает

20:30

Как уже сообщалось, в ближайшие дни в Баку начнется реализация проекта по превращению улицы Ислама Сафарли в пешеходную зону. Специалисты профильных структур Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта проанализировали возможности объединения двух крупных пешеходных зон Баку — площади Фонтанов и Зимнего парка – и на основе международной практики разработали соответствующий проект, который представили для обсуждения в Координационный совет по транспорту и одобрили.

Этот проект поддержал известный архитектор Эльчин Алиев. Превращение улицы Ислама Сафарли в пешеходную он назвал «очень хорошей идеей, реализуемой городскими властями».

«Такие планы существовали аж начиная с 1821 года, когда заложили Фонарную улицу в Баку – с первым газовым уличным освещением, в честь чего и был назван один из самых красивых сегодняшних проспектов столицы. Наконец, в 2025 году идея реализуется. Тем самым большая зона улицы Низами и площади Фонтанов соединятся с Зимним бульваром по улице Физули – настоящий пешеходный рай для горожан и гостей города. Надеюсь, не забудут и про велосипедистов», - заявил архитектор.

При этом Эльчин Алиев задается вопросом, что же будет с автомобильным движением, пересекающим эту центральную улицу: «Как будет организовано движение по улицам Низами, Сулеймана Тагизаде, Льва Толстого, Ази Асланова, Алиовсата Гулиева, Башира Сафароглу, Видади, Диляры Алиевой и Мирзы Ага Алиева? Если перерезать проезд автомобилей, то центральную часть города ждет коллапс, что затронет интересы сотен тысяч проживающих в этих жилых кварталах бакинцев».

Эльчин Алиев предлагает «хотя бы на нескольких магистралях, пересекающих будущую пешеходную улицу Ислама Сафарли, сохранить автомобильное движение, огородив полосы металлическими ограничителями (боллардами, как на картинках). В идеале можно было бы сделать подземные переезды для автомобилей на некоторых пересекающихся участках дороги – время было, пока много лет обсуждали идею – особенно за последние годы. Второй вариант: пешеходные мостики над проезжей частью. Но, увы, для чиновников удобства горожан не на первом месте...»

«В любом случае поздравляю всех нас с хорошей новостью! На улице Ислама Сафарли расположены самые красивые и роскошные особняки Баку XIX века, что сделает прогулку по ней незабываемым путешествием в славное нефтяное прошлое столицы Азербайджана», - уверен архитектор.

