Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает

Как уже сообщалось, в ближайшие дни в Баку начнется реализация проекта по превращению улицы Ислама Сафарли в пешеходную зону. Специалисты профильных структур Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта проанализировали возможности объединения двух крупных пешеходных зон Баку — площади Фонтанов и Зимнего парка – и на основе международной практики разработали соответствующий проект, который представили для обсуждения в Координационный совет по транспорту и одобрили. Этот проект поддержал известный архитектор Эльчин Алиев. Превращение улицы Ислама Сафарли в пешеходную он назвал «очень хорошей идеей, реализуемой городскими властями».

«Такие планы существовали аж начиная с 1821 года, когда заложили Фонарную улицу в Баку – с первым газовым уличным освещением, в честь чего и был назван один из самых красивых сегодняшних проспектов столицы. Наконец, в 2025 году идея реализуется. Тем самым большая зона улицы Низами и площади Фонтанов соединятся с Зимним бульваром по улице Физули – настоящий пешеходный рай для горожан и гостей города. Надеюсь, не забудут и про велосипедистов», - заявил архитектор. При этом Эльчин Алиев задается вопросом, что же будет с автомобильным движением, пересекающим эту центральную улицу: «Как будет организовано движение по улицам Низами, Сулеймана Тагизаде, Льва Толстого, Ази Асланова, Алиовсата Гулиева, Башира Сафароглу, Видади, Диляры Алиевой и Мирзы Ага Алиева? Если перерезать проезд автомобилей, то центральную часть города ждет коллапс, что затронет интересы сотен тысяч проживающих в этих жилых кварталах бакинцев».