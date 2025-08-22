USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»

считает Трамп
20:50 1031

Киеву для остановки войны и заключения мирного договора придется принять условия России. Такого мнения придерживается президент США Дональд Трамп, рассказал Politico высокопоставленный чиновник американской администрации.

Эти условия, которые Трампу на встрече в Анкоридже выложил президент РФ Владимир Путин, представляют собой несколько урезанные требования президента РФ, выдвинутые им летом 2024 года и предполагавшие полный отказ Украины от Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

«Трамп, по словам высокопоставленного чиновника, считает, что Украина должна будет принять соглашение о прекращении войны, во многом основанное на условиях России», - пишет в пятницу Politico.

По словам знакомых с образом мышления Трампа собеседников Politico, глава Белого дома по-прежнему не склонен оказывать давление на Путина. Он убежден, что имеет больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников. «Он давно считает, что Россия имеет преимущество на поле боя и нуждается в том, чтобы ее подтолкнули к мирным переговорам», — заявил один из бывших представителей администрации США. По мнению Трампа, Украина сильно зависит от Вашингтона в плане оружия и разведданных, поэтому есть больше «точек давления» на нее, передал источник.

Другой собеседник газеты указывает, что Москву будет сложно уговорить на размещение в Украине войск иных стран, что рассматривается как часть гарантий безопасности. По его мнению, это может осуществиться, только если силы будут смешанными: например, из европейских, саудовских и индийских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не собирается отдавать России не оккупированные территории и что вопрос об обмене землями должен обсуждаться на личной встрече с Путиным.

Накануне Трамп заявил, что примерно через две недели станет понятнее, имеет ли смысл прибегнуть к другим методам в отношении прекращения войны в Украине. «После этого, возможно, придется прибегнуть к другому методу. Довольно скоро мы все узнаем», - добавил Трамп.

