Путин в закрытом городе ядерщиков

20:57 594

Президент России Владимир Путин прибыл в город Саров в Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

В Сарове находится федеральный ядерный центр. Здесь президент РФ встретится с сотрудниками атомной отрасли и губернатором Глебом Никитиным.

Владимир Путин планирует посмотреть выставку «Научно-образовательная инфраструктура в городах особого назначения» и возложить цветы к памятнику Юлию Харитону, одному из создателей советского атомного проекта.

Главная задача федерального ядерного центра в Сарове — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия РФ, указывают российские СМИ.

Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
21:36 20
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ обновлено 21:18
21:18 15061
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина» считает Трамп
20:50 1033
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает фото
20:30 1445
Уровень Каспия может понизиться на 25 см
Уровень Каспия может понизиться на 25 см утверждают в России
20:12 1039
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
19:09 1348
Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана
Ильхам Алиев с нетерпением ждет нефть из Узбекистана
18:34 3049
Россия наградила Маиса Мамедова
Россия наградила Маиса Мамедова
18:23 4572
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 18:05
18:05 12936
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
15:56 6254
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 3689

