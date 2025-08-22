Путин в закрытом городе ядерщиков

Президент России Владимир Путин прибыл в город Саров в Нижегородской области, сообщает РИА Новости.
В Сарове находится федеральный ядерный центр. Здесь президент РФ встретится с сотрудниками атомной отрасли и губернатором Глебом Никитиным.
Владимир Путин планирует посмотреть выставку «Научно-образовательная инфраструктура в городах особого назначения» и возложить цветы к памятнику Юлию Харитону, одному из создателей советского атомного проекта.
Главная задача федерального ядерного центра в Сарове — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия РФ, указывают российские СМИ.