Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»

21:36 2488

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл новые детали своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передают белорусские СМИ.

В частности, президент Беларуси поздравил американского коллегу с успешным урегулированием ситуации между Азербайджаном и Арменией: «Все-таки это плюс большой. Говорю: молодец, что нашел возможности, усадил за стол переговоров, вы с армянами и азербайджанцами подписали такой договор (касательно Зангезурского коридора. - прим. БелТА). Это великое дело. Противостоять этому никто не сможет. Это мирное соглашение».

Президент Беларуси заявил, что «Зангезурский коридор был очень нужен, чтобы обеспечить связь с Азербайджаном. Они (США) заняли свою позицию и заявили: мы будем собственниками и контролировать все это. Это великое дело. Конечно, иранцам оно не очень нравится - особенно на границе с Ираном. Но противостоять этому никто не сможет. Это мирные соглашения, которые помогут построить коридор через армянскую территорию. Азербайджан и его эксклав будут связаны не только по воздуху».

