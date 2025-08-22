Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»

В частности, президент Беларуси поздравил американского коллегу с успешным урегулированием ситуации между Азербайджаном и Арменией: «Все-таки это плюс большой. Говорю: молодец, что нашел возможности, усадил за стол переговоров, вы с армянами и азербайджанцами подписали такой договор (касательно Зангезурского коридора. - прим. БелТА). Это великое дело. Противостоять этому никто не сможет. Это мирное соглашение».

Президент Беларуси заявил, что «Зангезурский коридор был очень нужен, чтобы обеспечить связь с Азербайджаном. Они (США) заняли свою позицию и заявили: мы будем собственниками и контролировать все это. Это великое дело. Конечно, иранцам оно не очень нравится - особенно на границе с Ираном. Но противостоять этому никто не сможет. Это мирные соглашения, которые помогут построить коридор через армянскую территорию. Азербайджан и его эксклав будут связаны не только по воздуху».