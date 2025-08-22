USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»

21:48

Сегодня стартовал 2-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Гурбан Гурбанов, у которого сейчас все мысли об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Ференцвароша», выставил на домашнюю игру с «Сумгаитом» резервный состав. В результате гости победили со счетом 1:0. Единственный гол на 72-й минуте забил Роналдо Васкес.

Напомним, «Карабах» обыграл «Ференцварош» на выезде со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 27 августа.

В другом матче дня «Нефтчи» в Шемахе не смог обыграть новичка Премьер-лиги «Имишли» - 0:0.

Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22:05
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
15:56
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
21:36
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
19:55
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
21:48
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
21:18
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
20:50
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает
20:30
Уровень Каспия может понизиться на 25 см
Уровень Каспия может понизиться на 25 см
20:12
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
19:09

