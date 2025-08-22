Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»

Сегодня стартовал 2-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Гурбан Гурбанов, у которого сейчас все мысли об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Ференцвароша», выставил на домашнюю игру с «Сумгаитом» резервный состав. В результате гости победили со счетом 1:0. Единственный гол на 72-й минуте забил Роналдо Васкес.
Напомним, «Карабах» обыграл «Ференцварош» на выезде со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 27 августа.
В другом матче дня «Нефтчи» в Шемахе не смог обыграть новичка Премьер-лиги «Имишли» - 0:0.