USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Трамп выдвинул новый ультиматум Путину

22:05 2235

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, сколько времени он дает президенту России Владимиру Путину на прекращение боевых действий в Украине, сказал: две недели.

Затем Дональд Трамп заявил, что в зависимости от динамики в украинском вопросе может прибегнуть к санкциям, пошлинам или выходу из переговорного процесса. Решение, по его словам, будет принято через две недели. Свои заявления президент США сделал на пресс-конференции в Белом доме.

«Думаю, через две недели я пойму отношение России и, честно говоря, Украины. Нужны двое. Если война в Украине не будет прекращена, я приму очень важное решение через две недели», — заявил Дональд Трамп.

«Это будет очень важное решение о том, будут ли это крупные санкции или крупные пошлины, или и то, и другое, или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», - сказал американский лидер.

По его словам, он «недоволен всем», что имело бы отношение к войне в Украине. «Меня ничего не радует в этой войне. Ничего. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону будут развиваться события», - сказал он.

Трамп также заявил, что намерен через две недели решить, на ком лежит ответственность за пробуксовку переговоров о мире в Украине. «Я посмотрю, чья это вина. ...Я точно знаю, что я делаю. Мы посмотрим, состоится ли у них [у Владимира Путина и Владимира Зеленского] встреча, будет интересно посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречу? Ведь я попросил их провести встречу. Через две недели я буду знать, что буду делать», - сказал он.

Глава Белого дома при этом полагает, что возможная встреча президентов России и Украины может не привести к результату: «Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет. [Говорят], вы должны быть там. Может, это правда, а может, и нет». В частности, по его словам, ему пока не удалось уговорить президента России Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским (российский министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу сказал, что условий для встречи российского и украинского президентов сейчас нет). «Там огромное количество ненависти», — цитирует Трампа Reuters.

О том, что в течение двух недель он определится с решением, Трамп упоминал вчера, но сегодня он высказался немного подробнее: либо он решит наложить «массированные санкции», либо решит ничего не делать — «это ваша война».

Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22:05 2236
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
15:56 6639
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
21:36 2490
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
19:55 3827
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
21:48 1259
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции все еще актуально
15:17 5068
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ обновлено 21:18
21:18 16700
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина» считает Трамп
20:50 2349
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает фото
20:30 2721
Уровень Каспия может понизиться на 25 см
Уровень Каспия может понизиться на 25 см утверждают в России
20:12 1670
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
19:09 1632

ЭТО ВАЖНО

Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22:05 2236
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
15:56 6639
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
21:36 2490
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
19:55 3827
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
21:48 1259
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции все еще актуально
15:17 5068
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ обновлено 21:18
21:18 16700
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина» считает Трамп
20:50 2349
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает фото
20:30 2721
Уровень Каспия может понизиться на 25 см
Уровень Каспия может понизиться на 25 см утверждают в России
20:12 1670
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
19:09 1632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться