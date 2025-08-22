USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Раис Татарстана раскритиковал закон о детях мигрантов

22:37 558

Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов, выступая на республиканском педагогическом совете в Иннополисе, призвал создать курсы русского языка для детей мигрантов и иностранных студентов, слабо знающих русский язык, пишет «Бизнес Online».

В школах Татарстана обучаются 3 178 иностранных детей, в вузах — 22,5 тыс. иностранных студентов, сообщил Минниханов.

«Мы не можем без этого. Какие-то там заявления [звучат]… Трудовые ресурсы откуда мы возьмем? Основная часть [мигрантов] — это нормальные, трудоспособные, законопослушные граждане. …Надо работать, работать системно. Ну как ребенка в школу, значит, не пустят? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]? Выучит, любой ребенок за 3−4 месяца язык выучит. Ничего страшного. Вообще глупости какие-то. Надо бережно относиться. Это ребенок, он не виноват», - сказал Минниханов.

В июне этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за два месяца действия новых норм, по которым дети иностранцев могут поступить в российскую школу только после тестирования на знание русского языка, школы приняли лишь 4% детей от числа подавших заявки. Большую часть заявителей до тестирования не допустили из-за неполных пакетов документов и ошибок в анкетах.

Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22:05 2239
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
15:56 6642
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
21:36 2493
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
19:55 3829
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
21:48 1262
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции все еще актуально
15:17 5068
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ обновлено 21:18
21:18 16700
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина» считает Трамп
20:50 2351
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает фото
20:30 2721
Уровень Каспия может понизиться на 25 см
Уровень Каспия может понизиться на 25 см утверждают в России
20:12 1670
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
19:09 1632

ЭТО ВАЖНО

Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22:05 2239
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
15:56 6642
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
21:36 2493
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
19:55 3829
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
21:48 1262
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции все еще актуально
15:17 5068
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ обновлено 21:18
21:18 16700
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина» считает Трамп
20:50 2351
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает фото
20:30 2721
Уровень Каспия может понизиться на 25 см
Уровень Каспия может понизиться на 25 см утверждают в России
20:12 1670
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
Трамп признает: Война в Украине «оказывается самой сложной»
19:09 1632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться