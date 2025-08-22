Раис Татарстана раскритиковал закон о детях мигрантов

«Мы не можем без этого. Какие-то там заявления [звучат]… Трудовые ресурсы откуда мы возьмем? Основная часть [мигрантов] — это нормальные, трудоспособные, законопослушные граждане. …Надо работать, работать системно. Ну как ребенка в школу, значит, не пустят? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]? Выучит, любой ребенок за 3−4 месяца язык выучит. Ничего страшного. Вообще глупости какие-то. Надо бережно относиться. Это ребенок, он не виноват», - сказал Минниханов.

В июне этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за два месяца действия новых норм, по которым дети иностранцев могут поступить в российскую школу только после тестирования на знание русского языка, школы приняли лишь 4% детей от числа подавших заявки. Большую часть заявителей до тестирования не допустили из-за неполных пакетов документов и ошибок в анкетах.