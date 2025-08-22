Глава американской военной разведки «утратил доверие»

Собеседники газеты не назвали точную причину увольнения, предположив возможную «утрату доверия» со стороны Хегсета. Пентагон и его разведуправление произошедшее пока не комментировали.

Решение уволить Джеффри Круза стало последним в серии перестановок в руководстве органов национальной безопасности США. По данным Politico, в ведомстве царит «полный хаос» из-за ожесточенной борьбы советников Хегсета, что приводит к актам мести, неожиданным увольнениям и обвинениям в утечках информации.

Washington Post напоминает, что в июне 2025 года американские СМИ опубликовали предварительный доклад разведуправления Минобороны США, в котором говорилось, что американскими ударами по Ирану не удалось покончить с основами иранской ядерной программы. The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что в секретном докладе говорилось: нанесенные удары отбросили ядерную программу Ирана в развитии менее чем на шесть месяцев. Позже представитель разведки Пентагона назвал выводы управления о недостаточном уроне ядерной программе Ирана предварительными и неполными. ФБР инициировало расследование утечки секретных данных.