USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Глава американской военной разведки «утратил доверие»

22 августа 2025, 23:19 794

Министр обороны США Пит Хегсет отправил в отставку главу разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеффри Круза, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники газеты не назвали точную причину увольнения, предположив возможную «утрату доверия» со стороны Хегсета. Пентагон и его разведуправление произошедшее пока не комментировали.

Решение уволить Джеффри Круза стало последним в серии перестановок в руководстве органов национальной безопасности США. По данным Politico, в ведомстве царит «полный хаос» из-за ожесточенной борьбы советников Хегсета, что приводит к актам мести, неожиданным увольнениям и обвинениям в утечках информации.

Washington Post напоминает, что в июне 2025 года американские СМИ опубликовали предварительный доклад разведуправления Минобороны США, в котором говорилось, что американскими ударами по Ирану не удалось покончить с основами иранской ядерной программы. The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что в секретном докладе говорилось: нанесенные удары отбросили ядерную программу Ирана в развитии менее чем на шесть месяцев. Позже представитель разведки Пентагона назвал выводы управления о недостаточном уроне ядерной программе Ирана предварительными и неполными. ФБР инициировало расследование утечки секретных данных.

BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
00:43 55
«Россия делает все, чтобы прекратить войну»
«Россия делает все, чтобы прекратить войну» так заявил Путин
00:23 335
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22 августа 2025, 22:05 4751
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
22 августа 2025, 15:56 7121
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
22 августа 2025, 21:36 3945
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
22 августа 2025, 19:55 4740
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
22 августа 2025, 21:48 1999
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции все еще актуально
22 августа 2025, 15:17 5437
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ обновлено 21:18
22 августа 2025, 21:18 17721
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина» считает Трамп
22 августа 2025, 20:50 3076
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает фото
22 августа 2025, 20:30 3577

ЭТО ВАЖНО

BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
00:43 55
«Россия делает все, чтобы прекратить войну»
«Россия делает все, чтобы прекратить войну» так заявил Путин
00:23 335
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22 августа 2025, 22:05 4751
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
22 августа 2025, 15:56 7121
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
22 августа 2025, 21:36 3945
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
22 августа 2025, 19:55 4740
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
22 августа 2025, 21:48 1999
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции все еще актуально
22 августа 2025, 15:17 5437
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ обновлено 21:18
22 августа 2025, 21:18 17721
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина» считает Трамп
22 августа 2025, 20:50 3076
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает фото
22 августа 2025, 20:30 3577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться