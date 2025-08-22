Путин увидел «свет в конце тоннеля» в отношениях с Америкой

С возвращением на пост президента США Дональда Трампа в отношениях Москвы и Вашингтона «замаячил свет в конце тоннеля», заявил российский президент Владимир Путин, комментируя смену тенденций в российско-американских отношениях.

«У нас была откровенная встреча на Аляске, контакты продолжаются на уровне наших министерств и компаний. Я рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, — это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений», — сказал президент РФ, слова которого передает РБК.

По словам президента РФ, это зависит от западных партнеров России в широком смысле слова, потому что США тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе НАТО. Потому, считает Путин, именно от руководства Соединенных Штатов зависят следующие шаги.