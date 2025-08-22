USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Путин увидел «свет в конце тоннеля» в отношениях с Америкой

22 августа 2025, 23:33 663

С возвращением на пост президента США Дональда Трампа в отношениях Москвы и Вашингтона «замаячил свет в конце тоннеля», заявил российский президент Владимир Путин, комментируя смену тенденций в российско-американских отношениях.

«У нас была откровенная встреча на Аляске, контакты продолжаются на уровне наших министерств и компаний. Я рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, — это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений», — сказал президент РФ, слова которого передает РБК.

По словам президента РФ, это зависит от западных партнеров России в широком смысле слова, потому что США тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе НАТО. Потому, считает Путин, именно от руководства Соединенных Штатов зависят следующие шаги.

BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
00:43 57
«Россия делает все, чтобы прекратить войну»
«Россия делает все, чтобы прекратить войну» так заявил Путин
00:23 337
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22 августа 2025, 22:05 4752
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
22 августа 2025, 15:56 7121
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
22 августа 2025, 21:36 3948
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
22 августа 2025, 19:55 4742
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
22 августа 2025, 21:48 1999
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции все еще актуально
22 августа 2025, 15:17 5438
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ обновлено 21:18
22 августа 2025, 21:18 17723
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина» считает Трамп
22 августа 2025, 20:50 3076
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает фото
22 августа 2025, 20:30 3577

