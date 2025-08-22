USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Украина советует Беларуси не приближаться к границам

22 августа 2025, 23:43 717

Министерство иностранных дел Украины на фоне предстоящих российско-белорусских военных учений «Запад-2025» посоветовало Минску «не приближаться к границам Украины».

«Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять рассудительность, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины», - говорится в заявлении МИД.

По официальным данным, совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025» состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

