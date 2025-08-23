USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

«Россия делает все, чтобы прекратить войну»

так заявил Путин
Россия делает все для того, чтобы прекратить войну в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводят российские СМИ.

«На Западе работает пропаганда, там говорят, что Россия начала войну, забывая, что война началась еще в 2014 году против населения Донбасса. Россия делает все для того, чтобы прекратить войну», - сказал Путин, добавив, что сохранение собственного суверенитета является самым важным для России.

Также Путин считает, что у России нет «недружественных стран», а «есть недружественные элиты» в государствах.

Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске была «очень хорошей», и Россия рассчитывает, что произойдет полномасштабное восстановление отношений с США.

Кроме этого, президент России пообещал, что Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены.

Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22 августа 2025, 22:05
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
22 августа 2025, 15:56
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
22 августа 2025, 21:36
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
22 августа 2025, 19:55
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
22 августа 2025, 21:48
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции все еще актуально
22 августа 2025, 15:17
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ обновлено 21:18
22 августа 2025, 21:18
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина» считает Трамп
22 августа 2025, 20:50
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает
Архитектор Эльчин Алиев приветствует решение властей… И предлагает фото
22 августа 2025, 20:30

