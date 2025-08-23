«Россия делает все, чтобы прекратить войну»

Россия делает все для того, чтобы прекратить войну в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводят российские СМИ.

«На Западе работает пропаганда, там говорят, что Россия начала войну, забывая, что война началась еще в 2014 году против населения Донбасса. Россия делает все для того, чтобы прекратить войну», - сказал Путин, добавив, что сохранение собственного суверенитета является самым важным для России.

Также Путин считает, что у России нет «недружественных стран», а «есть недружественные элиты» в государствах.

Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске была «очень хорошей», и Россия рассчитывает, что произойдет полномасштабное восстановление отношений с США.

Кроме этого, президент России пообещал, что Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены.