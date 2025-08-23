USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть

Решение вопроса некондиционной нефти BTC blend требует времени, сообщил журналистам вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

По его словам, очистка резервуаров в турецком Джейхане продолжается, но это не мешает тому, что транспортировка нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) осуществляется в нормальном режиме.

«Устранение проблемы, связанной с обнаружением в нефти в БТД органических хлоридов, требует времени. Информация о причинах загрязнения будет предоставлена в свое время, после выяснения всех причин», - отметил Асланбейли.

По его словам, нефть из Казахстана и Туркменистана вернулась в БТД, и можно констатировать, что он работает в штатном режиме.

Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
01:12 1123
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
00:43 1002
«Россия делает все, чтобы прекратить войну»
«Россия делает все, чтобы прекратить войну» так заявил Путин
00:23 1225
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22 августа 2025, 22:05 5998
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
22 августа 2025, 15:56 7359
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
22 августа 2025, 21:36 4664
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
22 августа 2025, 19:55 5177
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
22 августа 2025, 21:48 2306
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции все еще актуально
22 августа 2025, 15:17 5621
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ обновлено 21:18
22 августа 2025, 21:18 18227
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина» считает Трамп
22 августа 2025, 20:50 3447

ЭТО ВАЖНО

