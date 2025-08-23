BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть

Решение вопроса некондиционной нефти BTC blend требует времени, сообщил журналистам вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

По его словам, очистка резервуаров в турецком Джейхане продолжается, но это не мешает тому, что транспортировка нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) осуществляется в нормальном режиме.

«Устранение проблемы, связанной с обнаружением в нефти в БТД органических хлоридов, требует времени. Информация о причинах загрязнения будет предоставлена в свое время, после выяснения всех причин», - отметил Асланбейли.

По его словам, нефть из Казахстана и Туркменистана вернулась в БТД, и можно констатировать, что он работает в штатном режиме.