Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе

«Соглашение, подписанное ранее в этом месяце между Арменией и Азербайджаном, предоставляет США 99-летнюю аренду Зангезурского коридора – узкой полосы земли, которая станет важнейшим торговым и энергетическим маршрутом в Европу, полностью минуя Тегеран», – отмечает телеканал.

Любимый телеканал президента США Дональда Трампа Fox News Digital выпустил очередной сюжет о достигнутых в Белом доме 8 августа исторических договоренностях с участием лидеров Азербайджана и Армении. Телерадиокомпания, ссылаясь на мнения экспертов, сообщает, что новое соглашение, заключенное Дональдом Трампом на Южном Кавказе, завершает многолетний конфликт в регионе и создает для Вашингтона стратегический плацдарм к северу от Ирана.

По мнению американского телеканала, для союзников этот коридор обеспечивает более дешевый и безопасный доступ к каспийским энергоносителям. Для Тегерана это означает потерю доходов, потерю рычагов влияния и конец его способности выступать обязательным посредником в торговле между Востоком и Западом.

Fox News Digital резюмирует, что соглашение, известное как «Маршрут Трампа к миру и процветанию» (TRIPP), в экономическом плане обеспечивает Вашингтону прямую роль в контроле за потоками каспийских углеводородов в Европу. США будут управлять железнодорожной и автомобильной инфраструктурой, телекоммуникационными сетями и энергетическими трубопроводами, проходящими по этому коридору, что предоставит американским компаниям доминирующее положение в региональном транзите нефти, газа и товаров. Контролируя эту транспортную артерию, США не только генерируют миллиарды долларов в будущем в сфере торговли и инвестиций, но и обеспечивают Европе альтернативные маршруты поставок, снижающие зависимость как от России, так и от Ирана.

Ирано-американский журналист и диссидент Банафшех Занд заявила Fox News Digital, что этот шаг – «замечательное приобретение для США», которое также является «пощечиной тегеранскому режиму». Телерадиокомпания сообщает, что вокруг этого коридора долгое время велись споры. Но вмешательство Трампа посадило обе стороны за стол переговоров и, по словам наблюдателей, создало новый жизненно важный торговый и безопасный коридор, связывающий Каспийский регион с Европой, полностью обходя Иран.

Занд заявила, что эта сделка не только историческая, но и прямая победа для Вашингтона: «Это замечательное приобретение для США. Американские подрядчики будут контролировать поставки нефти и газа из Каспийского бассейна через Зангезур и Турцию в Европу. Норма прибыли высока, и все это происходит с благословения НАТО».

По ее мнению, потенциал еще более обширен. «Пока никто об этом не говорит, но я не думаю, что размещение там американских баз исключено, – сказала она. – Если это произойдет, режиму Хаменеи и России будет поставлен мат». Для Ирана этот коридор представляет собой, по словам Занд, кошмарный сценарий. Она заявила, что Тегеран давно использует свое географическое положение «для управления энергетическими и торговыми потоками». Включая США в регион, новое соглашение фактически лишает Иран этого рычага влияния.

«Иран похож на кошку, сидящую кошку. Этот коридор буквально проходит над ее ушами. Он обходит Иран, отнимает у режима деньги и выталкивает его на улицу», — заявила эксперт.

Занд, чей отец был известным иранским журналистом и интеллектуалом, убитым режимом, заявила, что считает прямое участие Трампа залогом успеха коридора. «Поскольку это Трамп, это имеет решающее значение, – сказала она. – Трампа не волнует, как бы не задеть чувства людей. Он реагирует на действия людей. И этим шагом он словно стервятник, зловеще наблюдающий за Ираном, готовый к любым действиям».

Телеканал утверждает, что для таких диссидентов, как Занд, этот коридор – больше, чем просто транспортный маршрут. «Мы молились об этом десятилетиями, – сказала она. – Пока режим не падет, люди в Иране будут слишком напуганы, чтобы снова восстать. Но этот коридор – благо. Он показывает, что режим окружен, и его дни сочтены».

По ее словам, соглашение было достигнуто при поддержке НАТО, и некоторые наблюдатели уже сравнивают его с историческими мирными соглашениями. Занд считает, что его значение заключается не только в прекращении 30-летнего конфликта, но и в превращении присутствия США на Кавказе в постоянную реальность: «Режим понимает, что игра окончена».

В свою очередь, Бехнам Бен Талеблу, старший директор программы по Ирану Фонда защиты демократий, заявил, что этот коридор демонстрирует, насколько уязвимым стал Иран на Кавказе. «Как поражение Армении в недавней войне с Азербайджаном, так и нынешние политические проблемы между Москвой и Ереваном затрудняют для Исламской Республики получение реальной выгоды от ее традиционных экономических и политических отношений с Арменией», – заявил он в интервью Fox News Digital.

«У них по-прежнему есть связи, и режим – это не только идеологический, но и оппортунистический игрок. Если есть хоть какой-то способ поставить под сомнение это соглашение или добиться уступок в итоге, они попытаются это сделать», - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, стратегическая картина ясна. «Исламская Республика, по сути, вырезана из этого маршрута, – сказал он. – Это не только критически важный коридор, который может принести стабильность на Южный Кавказ и экономический рост для всех стран-участниц, но и подтверждает, что режим настолько плохо защищает национальные интересы Ирана, что Иран был исключен из важного транзитного маршрута, проходящего чуть выше его границы».

Талеблу считает, что Вашингтон превращает ослабление Ирана на Ближнем Востоке в собственную возможность. «США последовали за военным успехом Израиля против Исламской Республики, нанеся собственные удары по ядерным объектам, а теперь, после успеха Азербайджана на поле боя, добиваются собственного политического и экономического успеха. Этот коридор – еще один пример того, как Америка вмешивается в ситуацию, когда Тегеран наиболее уязвим», – сказал он.