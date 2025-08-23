Правительственный кризис в Нидерландах из-за Израиля

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп ушел в отставку из-за отсутствия в правительстве консенсуса по вопросу введения дополнительных мер против Израиля. Об этом сообщил портал NU.nl.

«Исполняющий обязанности министра иностранных дел Каспар Велдкамп уходит в отставку», — указано в публикации.

Он заявил, что не смог договориться с остальными членами временного кабинета министров о принятии дополнительных санкций в отношении Израиля. «Я понял, что не смогу предпринять каких-либо значимых дополнительных мер», - приводит портал слова Велдкампа.