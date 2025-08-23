Правительственный кризис в Нидерландах из-за Израиля

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп ушел в отставку из-за отсутствия в правительстве консенсуса по вопросу введения дополнительных мер против Израиля. Об этом сообщил портал NU.nl.
«Исполняющий обязанности министра иностранных дел Каспар Велдкамп уходит в отставку», — указано в публикации.
Он заявил, что не смог договориться с остальными членами временного кабинета министров о принятии дополнительных санкций в отношении Израиля. «Я понял, что не смогу предпринять каких-либо значимых дополнительных мер», - приводит портал слова Велдкампа.
Позже стало известно, что все члены правительства Нидерландов от партии «Новый общественный договор» приняли решение подать в отставку вслед за Велдкампом. Телеканал NOS сообщил, что свои полномочия в знак солидарности с позицией Велдкампа сложат все исполняющие обязанности министров и статс-секретари министерств, принадлежащие к указанной партии.
В пятницу нидерландский кабинет министров несколько часов обсуждал предложенные Велдкампом дополнительные санкции в отношении Израиля из-за его военной операции в секторе Газа. По данным NU.nl, соответствующие требования ранее звучали и в парламенте, прежде всего от оппозиции. Портал уточняет, что в ходе дебатов по Газе 8 августа министр сделал ряд обещаний по ужесточению курса в отношении Израиля, однако заявил о своей неуверенности в получении поддержки со стороны остальных членов правительства, что вызвало и недовольство парламентариев. Лидер проевропейского движения «Вольт» Лоренс Дассен назвал «позором» тот факт, что кабинет до сих пор не принял решение по дополнительным мерам, способным «остановить геноцид в Газе».