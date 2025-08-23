Правительственный кризис в Нидерландах из-за Израиля

USD 1.7000
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп ушел в отставку из-за отсутствия в правительстве консенсуса по вопросу введения дополнительных мер против Израиля. Об этом сообщил портал NU.nl.

«Исполняющий обязанности министра иностранных дел Каспар Велдкамп уходит в отставку», — указано в публикации.

Он заявил, что не смог договориться с остальными членами временного кабинета министров о принятии дополнительных санкций в отношении Израиля. «Я понял, что не смогу предпринять каких-либо значимых дополнительных мер», - приводит портал слова Велдкампа.

Позже стало известно, что все члены правительства Нидерландов от партии «Новый общественный договор» приняли решение подать в отставку вслед за Велдкампом. Телеканал NOS сообщил, что свои полномочия в знак солидарности с позицией Велдкампа сложат все исполняющие обязанности министров и статс-секретари министерств, принадлежащие к указанной партии.

В пятницу нидерландский кабинет министров несколько часов обсуждал предложенные Велдкампом дополнительные санкции в отношении Израиля из-за его военной операции в секторе Газа. По данным NU.nl, соответствующие требования ранее звучали и в парламенте, прежде всего от оппозиции. Портал уточняет, что в ходе дебатов по Газе 8 августа министр сделал ряд обещаний по ужесточению курса в отношении Израиля, однако заявил о своей неуверенности в получении поддержки со стороны остальных членов правительства, что вызвало и недовольство парламентариев. Лидер проевропейского движения «Вольт» Лоренс Дассен назвал «позором» тот факт, что кабинет до сих пор не принял решение по дополнительным мерам, способным «остановить геноцид в Газе».

Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
01:12 1128
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
00:43 1006
«Россия делает все, чтобы прекратить войну»
«Россия делает все, чтобы прекратить войну» так заявил Путин
00:23 1225
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22 августа 2025, 22:05 5998
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке обновлено 15:56
22 августа 2025, 15:56 7359
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
Лукашенко: «Зангезурский коридор был очень нужен...»
22 августа 2025, 21:36 4665
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
22 августа 2025, 19:55 5177
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
Перед «Ференцварошем» «Карабах» проиграл «Сумгаиту»
22 августа 2025, 21:48 2307
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции все еще актуально
22 августа 2025, 15:17 5621
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ обновлено 21:18
22 августа 2025, 21:18 18227
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина»
«Украине придется принять соглашение на условиях Путина» считает Трамп
22 августа 2025, 20:50 3447
