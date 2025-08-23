Слова Сальвини вызвали скандал между Францией и Италией

Посла Италии во Франции Эмануэлу Д’Алессандро вызвали в МИД страны «после неприемлемых заявлений» вице-премьера и лидера антииммигрантской партии «Лига» Маттео Сальвини о президенте Франции Эммануэле Макроне, сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник.

В ходе недавней поездки в Милан, отвечая на вопрос о возможности отправки итальянских войск в состав контингента в Украину, которую планирует «Коалиция желающих» во главе с Великобританией и Францией, Сальвини ответил, что пусть французский президент Эммануэль Макрон «сам туда едет» — надевает каску и берет в руки ружье. Также Сальвини назвал Макрона «сумасшедшим» и толкающим Европу к войне с Россией.

Италия участвует в «Коалиции желающих», при этом премьер-министр Джорджа Мелони заявляла, но в более дипломатичных выражениях, направлять войска в Украину Рим не намерен.

Итальянскому послу во французском МИД указали, что слова Сальвини «идут вразрез с климатом доверия и исторических отношений между нашими двумя странами..., что проявилось и в сильных совпадениях позиций... прежде всего в части неизменной поддержки Украины», цитирует свой источник агентство.

BBC напоминает, что до начала полномасштабной войны в Украине Маттео Сальвини был известен своей пророссийской позицией по многим вопросам: он называл законной аннексию Крыма в 2014 году, сам туда приезжал, не раз бывал в России в последующие годы и выступал за отмену санкций.