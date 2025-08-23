Израиль или Турция: кого выберет Япония?

Израиль и Турция оказались конкурентами в борьбе за крупный японский оборонный контракт на поставку беспилотников.
Defense Blog пишет, что Токио рассматривает израильский БПЛА Heron Mark II, разработанный компанией Israel Aerospace Industries (IAI), как часть программы закупок беспилотных систем на сумму в 1 трлн иен (около 6,3 млрд долларов). Однако Япония параллельно изучает и турецкие модели, которые при сопоставимом уровне технологий обходятся дешевле. Среди них — барражирующие боеприпасы Kargu.
В последние годы Токио постепенно увеличивает оборонные расходы. В 2024 году военный бюджет страны вырос на 21% и достиг 55,3 млрд долларов, что, однако, остается значительно ниже, чем у ведущих игроков — Германии, Саудовской Аравии или Украины.
Несколько дней назад министр обороны Японии Гэна Накатани совершил визит в Турцию, где встретился с турецким коллегой Яшаром Гюлером и обсудил с ним вопросы оборонного сотрудничества двух стран. Накатани стал первым министром обороны Японии, посетившим Турцию. Поездка прошла на фоне растущего интереса Токио к развитию беспилотных систем в рамках модернизации вооруженных сил.