Израиль или Турция: кого выберет Япония?

Defense Blog пишет, что Токио рассматривает израильский БПЛА Heron Mark II, разработанный компанией Israel Aerospace Industries (IAI), как часть программы закупок беспилотных систем на сумму в 1 трлн иен (около 6,3 млрд долларов). Однако Япония параллельно изучает и турецкие модели, которые при сопоставимом уровне технологий обходятся дешевле. Среди них — барражирующие боеприпасы Kargu.

Израиль и Турция оказались конкурентами в борьбе за крупный японский оборонный контракт на поставку беспилотников.

В последние годы Токио постепенно увеличивает оборонные расходы. В 2024 году военный бюджет страны вырос на 21% и достиг 55,3 млрд долларов, что, однако, остается значительно ниже, чем у ведущих игроков — Германии, Саудовской Аравии или Украины.

Несколько дней назад министр обороны Японии Гэна Накатани совершил визит в Турцию, где встретился с турецким коллегой Яшаром Гюлером и обсудил с ним вопросы оборонного сотрудничества двух стран. Накатани стал первым министром обороны Японии, посетившим Турцию. Поездка прошла на фоне растущего интереса Токио к развитию беспилотных систем в рамках модернизации вооруженных сил.