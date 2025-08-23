USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Трамп отправляет своего спецпосланника в Киев

02:23 421

В субботу, 23 августа, Киев должен прибыть специальный посланник президента США Кит Келлог, сообщил в соцсети Х корреспондент Reuters Грэм Слеттери, ссылаясь на собственные источники.

По данным Слеттера, спецпосланник президента США должен принять участие в молитвенном завтраке, а также в церемониях по случаю Дня Независимости Украины, который празднуется в воскресенье, 24 августа.

Визит будет совершен на фоне обсуждения гарантий безопасности, отметил корреспондент.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что уже через две недели будет знать позицию Украины и России относительно завершения войны. Глава Белого дома добавил. что тогда и решит, каким путем следует двигаться дальше. Трамп отметил, что это будет очень важное решение. 

02:51 353
01:12 1965
00:43 1396
00:23 1544
22 августа 2025, 22:05 6645
22 августа 2025, 15:56 7473
22 августа 2025, 21:36 5027
22 августа 2025, 19:55 5419
22 августа 2025, 21:48 2459
22 августа 2025, 15:17 5748
22 августа 2025, 21:18 18497

