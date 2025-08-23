Трамп отправляет своего спецпосланника в Киев

В субботу, 23 августа, Киев должен прибыть специальный посланник президента США Кит Келлог, сообщил в соцсети Х корреспондент Reuters Грэм Слеттери, ссылаясь на собственные источники.

По данным Слеттера, спецпосланник президента США должен принять участие в молитвенном завтраке, а также в церемониях по случаю Дня Независимости Украины, который празднуется в воскресенье, 24 августа.

Визит будет совершен на фоне обсуждения гарантий безопасности, отметил корреспондент.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что уже через две недели будет знать позицию Украины и России относительно завершения войны. Глава Белого дома добавил. что тогда и решит, каким путем следует двигаться дальше. Трамп отметил, что это будет очень важное решение.