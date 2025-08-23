Трамп намекнул: после Вашингтона очередь за Чикаго и Нью-Йорком

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп, отправив Национальную гвардию на борьбу с преступностью в Вашингтоне, заявил, что следующими могут стать Чикаго и Нью-Йорк. В этих трех городах правят представители Демократической партии, сообщает BBC.

«Разберемся с этим [с Вашингтоном], тогда, возможно, следующим, следующим у нас после этого будет тот. Я думаю, Чикаго будет у нас следующим, а потом мы поможем с Нью-Йорком», — заявил Трамп.

8 августа Трамп заявил, что Вашингтон охватила невиданная волна преступности, и приказал ФБР и нескольким другим правоохранительным ведомствам прислать своих сотрудников в Вашингтон, на усиленную борьбу с уличной преступностью, позже он распорядился ввести в американскую столицу контингент Национальной гвардии.

Оппоненты Трампа и независимые СМИ заявляют, что утверждения Трампа о «невиданном» всплеске преступности в Вашингтоне не подтверждаются статистикой: на самом деле число преступлений в столице США в последнее время снижалось и сейчас оно на самом низком за последние 30 лет уровне.

Сейчас в Вашингтоне находятся более 1900 солдат Национальной гвардии. Американские СМИ отмечают, что Трамп не разъяснил, каким образом он собирается бороться с преступностью в Чикаго и Нью-Йорке.

В пятницу Трамп пригрозил отобрать власть у мэра Вашингтона, члена Демократической партии Мюриэль Боузер. «Мэру Боузер пора взяться за ум, а то ей недолго быть мэром, потому что мы заберем власть и федеральное правительство будет управлять им как надо», — заявил Трамп. По мнению Трампа, он сможет держать войска в Вашингтоне сколь угодно долго, если объявит локальное чрезвычайное положение. Источник в Пентагоне на условиях анонимности сказал прессе, что по распоряжению министра обороны солдаты Национальной гвардии, переброшенные в Вашингтон, скоро будут носить боевое оружие.

