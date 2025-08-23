Разрушается еще один исторический памятник

Исторические памятники Баку, веками сохранявшие дух города, становятся в последние годы жертвами разрушений или безразличия чиновников. Одни здания сносят бульдозеры, другие рушатся под неотвратимостью времени, теряя первозданный облик из-за отсутствия должного ухода. Под угрозой разрушения оказываются даже дома, в которых жили исторические личности, и памятники, внесенные в государственный реестр.
Очередной тревожный сигнал прозвучал из поселка Рамана - распространились кадры, на которых видно, что крепость XIV века находится в запустении, а ее окрестности завалены камнями и мусором.
Журналисты haqqin.az посетили крепость, чтобы своими глазами убедиться в достоверности сообщений.
Со слов местных жителей, буквально за два-три дня до нашего приезда территория крепости была частично очищена, хотя ворота ее остаются закрытыми. Жители говорят, что замки повесили давно, а между тем почти ежедневно сюда приходят иностранные туристы, которые не могут попасть внутрь. Ремонтные работы, начавшиеся некоторое время назад, были остановлены, лестницы по-прежнему находятся в аварийном состоянии. По словам жителей, вход в крепость закрыт именно из соображений безопасности. Однако можно понять и обеспокоенность местных жителей - новости о плачевном состоянии исторических памятников в Азербайджане множатся, и они хотят знать, почему реставрация крепости застопорилась.
Крепость Рамана известна своими тайными проходами и подземными тоннелями. Она строилась как оборонительное сооружение и использовалась в качестве дворца во времена ширваншахов. В советский период крепость была съемочной площадкой для таких культовых азербайджанских фильмов, как «Насими», «Бабек» и «Кёроглу». Сегодня об этой истории почти ничего не напоминает. Информационные таблички стерлись, а железная доска у входа покрыта царапинами и романтическими надписями влюбленных.
Через решетки ворот видно, что внутри крепость оставлена без присмотра, территория за крепостными стенами выглядит заброшенной. Один из жителей рассказал, что запах гари от выжигаемых здесь сорняков чувствовался на протяжении нескольких месяцев.
Житель деревни Хамин Гасанов утверждает, что вокруг крепости регулярно скапливаются пустые бутылки и пищевые отходы: «Возможно, ворота крепости закрыты уже больше года, - говорит Гасанов. - Раньше ключ хранился у соседа, но позже его забрали. Говорили, что ремонт завершен и проведено освещение, или наоборот, что реставрационные работы задерживаются. В любом случае крепость никогда не была в таком ужасном состоянии».
Другой местный житель, пожилой мужчина, добавил: «Когда враг приближался к Баку с моря, именно с этой крепости наблюдали за окрестностями. Здесь зажигали огни, предупреждая о нападении. Это наша история, и такие памятники должны охраняться. Но государственные органы почти не следят за их состоянием, а люди заняты своими делами и делают только то, что в их силах».
Жители поселка уверены: крепость пришла в нынешнее состояние из-за многолетнего отсутствия должного ухода. Они надеются, что реставрация будет доведена до конца, но задержки вызывают у них растущее недоумение.
В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры haqqin.az сообщили, что в отношении крепости Рамана (инвентарный номер 4.3) уже принимаются меры. На объекте ведутся археологические исследования, позволившие получить первые результаты и подтвердить, что крепость была построена в центре древнего поселения.
В ходе раскопок были обнаружены керамика IX–XIV веков с рельефными узорами и рисунками, тандыры, ручные мельницы и элементы древних коммуникаций. Эти находки подтверждают высокий археологический потенциал территории.
После завершения исследований планируется консервация территории, реставрация крепости и создание современной инфраструктуры для культурных мероприятий.
Пока же крепость Рамана остается закрытой, а жители поселка и туристы продолжают ждать, когда уникальный исторический памятник обретет новую жизнь.