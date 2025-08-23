Разрушается еще один исторический памятник

Исторические памятники Баку, веками сохранявшие дух города, становятся в последние годы жертвами разрушений или безразличия чиновников. Одни здания сносят бульдозеры, другие рушатся под неотвратимостью времени, теряя первозданный облик из-за отсутствия должного ухода. Под угрозой разрушения оказываются даже дома, в которых жили исторические личности, и памятники, внесенные в государственный реестр. Очередной тревожный сигнал прозвучал из поселка Рамана - распространились кадры, на которых видно, что крепость XIV века находится в запустении, а ее окрестности завалены камнями и мусором. Журналисты haqqin.az посетили крепость, чтобы своими глазами убедиться в достоверности сообщений.

Со слов местных жителей, буквально за два-три дня до нашего приезда территория крепости была частично очищена, хотя ворота ее остаются закрытыми. Жители говорят, что замки повесили давно, а между тем почти ежедневно сюда приходят иностранные туристы, которые не могут попасть внутрь. Ремонтные работы, начавшиеся некоторое время назад, были остановлены, лестницы по-прежнему находятся в аварийном состоянии. По словам жителей, вход в крепость закрыт именно из соображений безопасности. Однако можно понять и обеспокоенность местных жителей - новости о плачевном состоянии исторических памятников в Азербайджане множатся, и они хотят знать, почему реставрация крепости застопорилась. Крепость Рамана известна своими тайными проходами и подземными тоннелями. Она строилась как оборонительное сооружение и использовалась в качестве дворца во времена ширваншахов. В советский период крепость была съемочной площадкой для таких культовых азербайджанских фильмов, как «Насими», «Бабек» и «Кёроглу». Сегодня об этой истории почти ничего не напоминает. Информационные таблички стерлись, а железная доска у входа покрыта царапинами и романтическими надписями влюбленных. Через решетки ворот видно, что внутри крепость оставлена без присмотра, территория за крепостными стенами выглядит заброшенной. Один из жителей рассказал, что запах гари от выжигаемых здесь сорняков чувствовался на протяжении нескольких месяцев.