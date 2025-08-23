Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?

История сожженного у здания Великого национального собрания Турции в Анкаре старого автомобиля Renault 12 Toros вновь вернула в общественную повестку символ «Белых Торосов» и оживила болезненные воспоминания о государственном насилии 1990-х годов. Этот автомобиль стал не просто объектом бытового протеста, а частью исторической памяти, тесно связанной с деятельностью жандармского Управления разведки и борьбы с терроризмом — JİTEM. История возникновения JİTEM до сих пор окутана тайной. Формально эта структура не создавалась соответствующим законом или официальным приказом министерств обороны и внутренних дел. Тем не менее в конце 1980-х и особенно в 1990-е годы она превратилась в полуподпольный инструмент турецкого государства для ведения «грязной войны» против Рабочей партии Курдистана. Агенты JİTEM действовали вне правовых рамок, сочетая разведывательные функции с карательными операциями, которые редко фиксировались в официальных отчетах. Именно с ним связывали похищения, внесудебные казни и исчезновения курдских активистов.

В этой практике главным символом и орудием стали «Белые Торосы». Недорогие массовые автомобили Renault 12 Toros превратились для жителей курдских деревень в «машины без возврата». Людей силой заталкивали в эти белые автомобили, и многие больше никогда не возвращались. «Белый Торос» стал осязаемым образом страха, государственной безнаказанности и гибели. В течение долгих лет тема JİTEM оставалась запретной, а государство отрицало само существование этой структуры. Лишь в 2011 году по инициативе тогда еще премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана было начато официальное расследование. Сам Эрдоган открыто связывал рост терроризма с пытками курдских политиков в тюрьмах Диярбакыра и с похищениями, за которыми стояли «Белые Торосы». Но к тому времени десятки дел так и остались нераскрытыми, а виновные — безнаказанными. Зловещий символ продолжал жить в общественном сознании и политическом дискурсе. В 2015 году Ахмет Давутоглу во время предвыборной кампании заявил, что если Партия справедливости и развития потеряет власть, то «Белые Торосы» вновь будут разъезжать по улицам турецких городов. В 2023 году баннеры с их изображением появились на футбольном матче «Бурсаспор» – «Амедспор», вызвав бурю негодования. Даже сувенирные постеры с изображением «Белого Тороса», выставленные в интернет-магазинах, стали причиной общественного бойкота.