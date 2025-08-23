Мощный взрыв на заводе в США

USD 1.7000
Взрыв прогремел на заводе по производству масел и смазочных материалов Smitty's Supply в американском штате Луизиана. Об этом сообщил телеканал NBC.

По информации журналистов, после взрыва на месте работают сотрудники офиса шерифа. Огонь быстро распространился на десятки резервуаров.

Власти округа объявили эвакуацию жителей в радиусе одной мили (более 1,6 км - ред.). Спасатели перекрыли движение у предприятия. По словам местных чиновников, пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудники Департамента качества окружающей среды и Агентства по охране окружающей среды отслеживают и оценивают ситуацию, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

При этом местные жители сообщают о маслянистых дождях, запахе сажи в воздухе и смолистых отложениях на улицах.

