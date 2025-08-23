Мощный взрыв на заводе в США

Взрыв прогремел на заводе по производству масел и смазочных материалов Smitty's Supply в американском штате Луизиана. Об этом сообщил телеканал NBC.

В Луизиане из-за сильного взрыва на заводе по производству ГСМ объявлена эвакуация pic.twitter.com/S2uq1EF2EZ — Seymur Bakshev (@SBakshev) August 23, 2025

По информации журналистов, после взрыва на месте работают сотрудники офиса шерифа. Огонь быстро распространился на десятки резервуаров. Власти округа объявили эвакуацию жителей в радиусе одной мили (более 1,6 км - ред.). Спасатели перекрыли движение у предприятия. По словам местных чиновников, пострадавших в результате инцидента нет.

В Луизиане из-за сильного взрыва на заводе по производству ГСМ объявлена эвакуация pic.twitter.com/7I1GOVlsnm — Seymur Bakshev (@SBakshev) August 23, 2025