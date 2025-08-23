Путь к миру в Украине теряется в тумане

Последние высказывания главы МИД России Сергея Лаврова вызвали недовольство в администрации США. По данным NBC News, в них прозвучал намек на возможный отход Москвы от обязательств, которые, как считает президент США Дональд Трамп, российский лидер Владимир Путин ранее согласился выполнить.

«Россияне день за днем откатываются назад. Складывается ощущение, что ими манипулируют, что раздражает любого президента, но особенно такого, как Трамп», — сообщил западный чиновник телеканалу.

Тем не менее в Белом доме подчеркивают, что полностью от идеи мирного урегулирования не отказываются. По словам собеседника NBC News, Трамп дал четкий сигнал: если в ближайшее время появится шанс достичь дипломатического решения, он намерен им воспользоваться. «Военного решения конфликта нет. Вопрос лишь в том, когда станет возможным дипломатическое — через несколько месяцев или дольше», — отметил чиновник.

После серии переговоров — сначала между Трампом и Путиным, а затем между главой Белого дома, украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами — перспектива перемирия остается неопределенной. При этом Трамп в одном из последних заявлений подчеркнул, что Украина в основном находится в обороне, а значит, не способна победить Россию. По мнению чиновников Белого дома, это указывает на то, что Киев в итоге может оказаться вынужденным принять соглашение, выгодное прежде всего Москве.

Параллельно продолжается работа международной группы по разработке гарантий безопасности для Украины. В процесс вовлечены советники по нацбезопасности Великобритании, Германии, Франции, Италии и Финляндии, а также представители ЕС и НАТО. Координирует инициативу госсекретарь США Марко Рубио. В четверг состоялась очередная встреча участников, и, по словам источника NBC News, прогресс сохраняется. Ожидается, что пакет гарантий должен быть подготовлен до возможного саммита лидеров Украины и России.