Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном

Август 2025 года стал отправной точкой для новой мирной и благополучной жизни для Армении. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в своем Telegram-канале.

«Мир установлен [в регионе Южного Кавказа], и он должен быть предметом нашей ежедневной заботы, а также обрести институциональную основу. Август 2025 года стал отправной точкой мирной и благополучной жизни Республики Армения. Поздравляю всех нас с этим событием», — отметил глава правительства.

Пашинян также напомнил о Декларации независимости Армении 1990 года, подчеркнув, что она «по сути, выражала коллективные настроения политической и интеллектуальной элиты, действовавшей в стране на момент ее принятия».

По словам премьера, ключевые идеологические положения документа были противоречивыми и отражали модель патриотизма, «которую Советский Союз по каплям, но последовательно прививал с 1950-х годов». Такая социальная психология, считает он, делала невозможным существование независимого армянского государства.

«Мы не должны продолжать Карабахское движение, поскольку это означает отмену независимости Республики Армения», — подчеркнул Пашинян.

Он назвал наиболее верной нынешнюю стратегию правительства, при которой мир с Азербайджаном и диалог с Турцией стали возможными.