USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном

10:01 1302

Август 2025 года стал отправной точкой для новой мирной и благополучной жизни для Армении. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в своем Telegram-канале.

«Мир установлен [в регионе Южного Кавказа], и он должен быть предметом нашей ежедневной заботы, а также обрести институциональную основу. Август 2025 года стал отправной точкой мирной и благополучной жизни Республики Армения. Поздравляю всех нас с этим событием», — отметил глава правительства.

Пашинян также напомнил о Декларации независимости Армении 1990 года, подчеркнув, что она «по сути, выражала коллективные настроения политической и интеллектуальной элиты, действовавшей в стране на момент ее принятия».

По словам премьера, ключевые идеологические положения документа были противоречивыми и отражали модель патриотизма, «которую Советский Союз по каплям, но последовательно прививал с 1950-х годов». Такая социальная психология, считает он, делала невозможным существование независимого армянского государства.

«Мы не должны продолжать Карабахское движение, поскольку это означает отмену независимости Республики Армения», — подчеркнул Пашинян.

Он назвал наиболее верной нынешнюю стратегию правительства, при которой мир с Азербайджаном и диалог с Турцией стали возможными.

Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 1303
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 1313
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 3277
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
22 августа 2025, 19:55 7325
Алиев, Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили мегапроект?
Алиев, Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили мегапроект? наш эксклюзив; обновлено 22:52
22 августа 2025, 22:52 20250
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ все еще актуально
22 августа 2025, 21:18 20325
Трамп намекнул: после Вашингтона очередь за Чикаго и Нью-Йорком
Трамп намекнул: после Вашингтона очередь за Чикаго и Нью-Йорком
02:51 3137
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
01:12 7240
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
00:43 4244
«Россия делает все, чтобы прекратить войну»
«Россия делает все, чтобы прекратить войну» так заявил Путин
00:23 3738
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22 августа 2025, 22:05 11145

ЭТО ВАЖНО

Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 1303
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 1313
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 3277
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
22 августа 2025, 19:55 7325
Алиев, Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили мегапроект?
Алиев, Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили мегапроект? наш эксклюзив; обновлено 22:52
22 августа 2025, 22:52 20250
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ все еще актуально
22 августа 2025, 21:18 20325
Трамп намекнул: после Вашингтона очередь за Чикаго и Нью-Йорком
Трамп намекнул: после Вашингтона очередь за Чикаго и Нью-Йорком
02:51 3137
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
01:12 7240
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
00:43 4244
«Россия делает все, чтобы прекратить войну»
«Россия делает все, чтобы прекратить войну» так заявил Путин
00:23 3738
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22 августа 2025, 22:05 11145
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться