Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь на границе с КНДР, Пхеньян считает этот инцидент провокацией, заявил замглавы Генштаба Корейской народной армии (КНА) генерал-лейтенант Ко Чон Чхоль, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«19 августа военные из армии Республики Корея совершили серьезную провокацию: сделали более 10 предупредительных выстрелов из 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета в ответ на действия наших военнослужащих, которые вели строительство постоянных ограждений вблизи южной пограничной линии», — говорится в опубликованном заявлении Ко Чон Чхоля.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что инцидент произошел на фоне совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield.

Ко Чон Чхоль отметил, что КНДР ведет строительство заграждений «для блокирования южной границы» и размежевания территорий, что в конечном счете устранит «главный фактор напряженности и никому не угрожает». По словам генерала, Пхеньян как минимум дважды уведомил (25 июня и 18 июля) о ведении работ Соединенные Штаты, которым, как он считает, подконтрольны южнокорейские военные, чтобы предотвратить «недопонимание и случайный конфликт».

В то же время Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что днем 19 августа южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как северокорейские войска пересекли демаркационную линию между странами, передает Yonhap.