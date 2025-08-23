Россия возобновила подачу газа в Армению

Подача российского природного газа в Армению возобновлена после завершения аварийно-восстановительных работ на транзитном газопроводе, проходящем по территории Грузии. Об этом сообщили в компании «Газпром Армения».

«23 августа, в 06:00, возобновилась подача природного газа в Армению», — говорится в заявлении.