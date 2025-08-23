USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Россия возобновила подачу газа в Армению

10:40 236

Подача российского природного газа в Армению возобновлена после завершения аварийно-восстановительных работ на транзитном газопроводе, проходящем по территории Грузии. Об этом сообщили в компании «Газпром Армения».

«23 августа, в 06:00, возобновилась подача природного газа в Армению», — говорится в заявлении.

22 августа в компании проинформировали, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе Красный Мост — Севкар — Берд поставки российского газа в Армению были временно приостановлены с 06:00 22 августа до 06:00 23 августа.

Газоснабжение потребителей было обеспечено за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 1312
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 1321
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 3282
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
22 августа 2025, 19:55 7332
Алиев, Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили мегапроект?
Алиев, Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили мегапроект? наш эксклюзив; обновлено 22:52
22 августа 2025, 22:52 20254
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ все еще актуально
22 августа 2025, 21:18 20327
Трамп намекнул: после Вашингтона очередь за Чикаго и Нью-Йорком
Трамп намекнул: после Вашингтона очередь за Чикаго и Нью-Йорком
02:51 3142
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
01:12 7249
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
00:43 4246
«Россия делает все, чтобы прекратить войну»
«Россия делает все, чтобы прекратить войну» так заявил Путин
00:23 3740
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22 августа 2025, 22:05 11153

