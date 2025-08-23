Зеленский: «Мы свою землю не подарим»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что национальный флаг остается символом надежды и мечтой для жителей захваченных Россией территорий.

«Этот флаг — это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим», — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина объединяет лучших и уже сформировала убеждение у многих, что только вместе с ней возможна гарантированная безопасность для демократических наций.

«Пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в силу украинских цветов, услышит сегодня слова благодарности. Это абсолютно заслуженно», — добавил президент.