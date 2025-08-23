USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Зеленский: «Мы свою землю не подарим»

11:01

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что национальный флаг остается символом надежды и мечтой для жителей захваченных Россией территорий.

«Этот флаг — это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим», — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина объединяет лучших и уже сформировала убеждение у многих, что только вместе с ней возможна гарантированная безопасность для демократических наций.

«Пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в силу украинских цветов, услышит сегодня слова благодарности. Это абсолютно заслуженно», — добавил президент.

Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 1316
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 1326
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 3290
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
22 августа 2025, 19:55 7333
Алиев, Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили мегапроект?
Алиев, Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили мегапроект? наш эксклюзив; обновлено 22:52
22 августа 2025, 22:52 20257
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ все еще актуально
22 августа 2025, 21:18 20328
Трамп намекнул: после Вашингтона очередь за Чикаго и Нью-Йорком
Трамп намекнул: после Вашингтона очередь за Чикаго и Нью-Йорком
02:51 3143
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
01:12 7255
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
00:43 4248
«Россия делает все, чтобы прекратить войну»
«Россия делает все, чтобы прекратить войну» так заявил Путин
00:23 3741
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22 августа 2025, 22:05 11155

