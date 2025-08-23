Умер Кирилл Вышинский. В Украине его обвиняли в госизмене

Российский журналист Кирилл Вышинский умер в Москве после тяжелой болезни в возрасте 58 лет, сообщают российские СМИ.

В 2006-2014 годах Вышинский, у которого были российское и украинское гражданства, работал собкором ВГТРК в Украине, с 2014-го по 2018 год возглавлял «РИА Новости — Украина».

В мае 2018 года он был арестован Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене.

В сентябре 2019 года Вышинского передали России в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной. Среди участников того обмена был режиссер Олег Сенцов.

В России Вышинский занял пост исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», а также вошел в Совет по правам человека при президента РФ.