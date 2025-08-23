USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Умер Кирилл Вышинский. В Украине его обвиняли в госизмене

11:06 157

Российский журналист Кирилл Вышинский умер в Москве после тяжелой болезни в возрасте 58 лет, сообщают российские СМИ.

В 2006-2014 годах Вышинский, у которого были российское и украинское гражданства, работал собкором ВГТРК в Украине, с 2014-го по 2018 год возглавлял «РИА Новости — Украина».

В мае 2018 года он был арестован Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене.

В сентябре 2019 года Вышинского передали России в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной. Среди участников того обмена был режиссер Олег Сенцов.

В России Вышинский занял пост исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», а также вошел в Совет по правам человека при президента РФ.

Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 1317
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 1329
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 3292
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
Экс-посол США в Баку о поставках азербайджанской нефти и газа в Армению
22 августа 2025, 19:55 7333
Алиев, Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили мегапроект?
Алиев, Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили мегапроект? наш эксклюзив; обновлено 22:52
22 августа 2025, 22:52 20259
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ
Баку и Москва рассмотрели совместные проекты, обсудили экономическое сотрудничество и подписали документ все еще актуально
22 августа 2025, 21:18 20328
Трамп намекнул: после Вашингтона очередь за Чикаго и Нью-Йорком
Трамп намекнул: после Вашингтона очередь за Чикаго и Нью-Йорком
02:51 3143
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
Еще один смертельный удар Трампа по Ирану… На Южном Кавказе
01:12 7258
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
BP не знает, почему загрязнилась азербайджанская нефть
00:43 4248
«Россия делает все, чтобы прекратить войну»
«Россия делает все, чтобы прекратить войну» так заявил Путин
00:23 3742
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
Трамп выдвинул новый ультиматум Путину
22 августа 2025, 22:05 11156

