ФСБ задержала соучастника убийства генерала Москалика

По версии ведомства, задержанный по заданию украинских спецслужб доставил в Подмосковье взрывчатку, использованную при подрыве автомобиля генерала. Мужчина, 1976 года рождения, в июле 2023 года через мессенджер WhatsApp вышел на связь с представителем украинской стороны и согласился на «деятельность, направленную против безопасности России», утверждает ФСБ.

Следствие полагает, что он передавал информацию о военнослужащих ВКС, сотрудниках оборонных предприятий, а также об объектах критической и транспортной инфраструктуры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о пособничестве в теракте и незаконном сбыте взрывчатых веществ. По решению суда мужчина арестован.

Убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, произошло 25 апреля 2025 года в Балашихе, Подмосковье. По информации из открытых источников, взрыв автомобиля, в котором находился Москалик, был вызван самодельным взрывным устройством с поражающими элементами, заложенным в машину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Подозреваемым в исполнении преступления называют Игната Кузина, проживавшего с Москаликом в одном подъезде. Кузин, предположительно, оставил во дворе начиненную взрывчаткой машину с камерой слежения 16 апреля, после чего покинул Россию, улетев в Турцию.