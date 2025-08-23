USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
ФСБ задержала соучастника убийства генерала Москалика

11:18 1626

ФСБ сообщила о задержании в Саратовской области россиянина, которого считают соучастником убийства заместителя начальника управления Генштаба РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

По версии ведомства, задержанный по заданию украинских спецслужб доставил в Подмосковье взрывчатку, использованную при подрыве автомобиля генерала. Мужчина, 1976 года рождения, в июле 2023 года через мессенджер WhatsApp вышел на связь с представителем украинской стороны и согласился на «деятельность, направленную против безопасности России», утверждает ФСБ.

Следствие полагает, что он передавал информацию о военнослужащих ВКС, сотрудниках оборонных предприятий, а также об объектах критической и транспортной инфраструктуры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о пособничестве в теракте и незаконном сбыте взрывчатых веществ. По решению суда мужчина арестован.

Убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, произошло 25 апреля 2025 года в Балашихе, Подмосковье. По информации из открытых источников, взрыв автомобиля, в котором находился Москалик, был вызван самодельным взрывным устройством с поражающими элементами, заложенным в машину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Подозреваемым в исполнении преступления называют Игната Кузина, проживавшего с Москаликом в одном подъезде. Кузин, предположительно, оставил во дворе начиненную взрывчаткой машину с камерой слежения 16 апреля, после чего покинул Россию, улетев в Турцию.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 592
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 630
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 3001
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 1280
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 2468
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
11:42 2320
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера видео
11:55 1663
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3294
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
11:25 1924
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 2792
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 2304

