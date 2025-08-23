USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву

11:25 1925

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко направила письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна! Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В Российской Федерации Вас знают как опытного и мудрого руководителя, талантливого организатора, пользующегося большим авторитетом у граждан Азербайджанской Республики и за рубежом.

С искренним теплом и глубокой признательностью вспоминаю наши встречи, наполненные душевностью и доброжелательной атмосферой. Рассчитываю, что мы и впредь будем иметь возможность открыто обсуждать пути развития обоюдовыгодных российско-азербайджанских связей, в том числе по парламентской линии, содействовать реализации проектов, отвечающих интересам наших стран.

В этот праздничный день хочу отдать должное Вашей неиссякаемой жизненной энергии и поистине исключительному обаянию, а также умению сочетать успешную деятельность на ответственном государственном посту и роль заботливой, любящей жены и матери.

Дорогая Мехрибан ханым! Позвольте пожелать Вам всех земных благ, крепкого здоровья, успехов и поддержки близких Вам людей. Пусть родные всегда будут рядом, вдохновляя и оберегая, а в доме царят гармония, любовь и счастье. Пусть каждый новый день приносит радость, свет и ощущение глубокого удовлетворения от всего, что Вы делаете для людей и страны.

Примите уверения в моем высоком уважении», - говорится в поздравительном послании.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 596
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 631
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 3002
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 1281
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 2468
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
11:42 2321
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера видео
11:55 1664
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3294
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
11:25 1926
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 2792
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 2304

ЭТО ВАЖНО

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 596
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 631
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 3002
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 1281
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 2468
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
11:42 2321
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера видео
11:55 1664
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3294
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
11:25 1926
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 2792
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 2304
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться