Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана

До сих пор у нас не было никаких доказательств того, что во время 12-дневной войны в Иране Азербайджан оказывал помощь Израилю.
Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Его слова цитируют иранские СМИ.
Лариджани подчеркнул, что заявления Баку показывают, что против Ирана не предпринималось никаких враждебных действий.
«Некоторые делают различные заявления, однако те, кто это утверждает, должны предоставить нам точные доказательства и данные. Таких данных у нас пока нет. Правительство Азербайджана само открыто заявляет, что подобного не происходило, и у нас нет никаких доказательств, которые можно было бы предъявить. Следует подчеркнуть, что Азербайджан — мусульманская соседняя страна и очень близка нам по культурным связям, он является нашим другом», — отметил Лариджани.