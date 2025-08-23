Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана

До сих пор у нас не было никаких доказательств того, что во время 12-дневной войны в Иране Азербайджан оказывал помощь Израилю.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Его слова цитируют иранские СМИ.